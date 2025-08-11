Практика судов
В США из магазина украли Лабубу на $30 тысяч — грабители забрали только игрушки

20:19, 11 августа 2025
Популярные фигурки стали единственной целью злоумышленников – они даже не коснулись кассы или электроники.
В Калифорнии группа грабителей в масках ограбила магазин One Stop Sales, похитив партию коллекционных игрушек Labubu на сумму около $30 тысяч. Популярные среди коллекционеров и звезд игрушки стали единственной целью злоумышленников — они даже не тронули кассу или электронику. Об этом сообщает New York Post.

Как произошло ограбление

По данным Управления шерифа округа Лос-Анджелес, около 1:30 ночи четверо грабителей разбили стеклянные двери магазина в городе Ла-Пуэнте и за считанные минуты вынесли коробки и игрушки с полок, после чего проникли в подсобное помещение и забрали ещё больше товара.

Камеры наблюдения зафиксировали, как они проходят мимо кассы и техники, направляясь прямо к Labubu. Владелица магазина Джоанна Авенданьо рассказала, что накануне в соцсетях объявила о новом поступлении игрушек и подозревает, что именно это могло привлечь внимание преступников.

Она также заметила подозрительный пикап, припаркованный возле магазина перед закрытием, и считает, что он мог быть связан с ограблением.

Что такое Labubu и почему они так популярны

Labubu — это вымышленные персонажи-«монстры» из серии книг иллюстратора Кейсинга Луна. Выглядят они как смесь эльфа, гремлина и кролика, часто с девятизубой улыбкой.

Игрушки производит китайская компания Pop Mart, и некоторые экземпляры стоят более $500. Редкие или лимитированные версии могут продаваться за тысячи долларов, а недавно один из экземпляров ушёл с аукциона более чем за $100 тысяч.

Labubu стали модным аксессуаром, появляясь на фото с Рианной, Дуа Липой и другими знаменитостями, а в TikTok они вызвали настоящий ажиотаж. Часто игрушки продаются в «слепых коробках», когда покупатель не знает, какую именно модель получит, пока не откроет упаковку.

Последствия ограбления

One Stop Sales открылся всего два месяца назад и специализируется на коллекционных игрушках и сувенирах, в том числе Hello Kitty, Powerpuff Girls и продукции MINISO.

Сначала владелица оценила ущерб в $7 тысяч, но после инвентаризации сумма выросла до $25–30 тысяч. На следующий день полиция вернула товар на $4 тысячи, однако как именно он был найден, не раскрывается.

«Мы так усердно работали, чтобы дойти до этого уровня, и всего за несколько минут они всё забрали. Это очень больно», — сказала Авенданьо.

Расследование продолжается, полиция призывает очевидцев предоставить любую информацию о преступниках.

США

