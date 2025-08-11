В США з магазину викрали Лабубу на $30 тисяч — грабіжники забрали лише іграшки

Популярні фігурки стали єдиною ціллю зловмисників — вони навіть не торкнулися каси чи електроніки.

У Каліфорнії група злодіїв у масках пограбувала магазин One Stop Sales, викравши партію колекційних іграшок Лабубу на суму близько $30 тисяч. Популярні серед колекціонерів та зірок іграшки стали єдиною ціллю зловмисників — вони навіть не торкнулися каси чи електроніки. Про це повідомляє New York Post.

Як відбулося пограбування

За даними Управління шерифа округу Лос-Анджелес, близько 1:30 ночі четверо грабіжників розбили скляні двері магазину в місті Ла-Пуенте та за лічені хвилини винесли коробки й ляльки з полиць, після чого забралися у підсобне приміщення та взяли ще більше товару.

Камери спостереження зафіксували, як вони проходять повз касу та техніку, прямуючи саме до Лабубу. Власниця магазину Джоанна Авенданьйо розповіла, що напередодні в соцмережах оголосила про нове надходження іграшок, і підозрює, що саме це могло привернути увагу злочинців.

Вона також помітила підозрілий пікап, припаркований біля магазину перед закриттям, і вважає, що він міг бути пов’язаний із пограбуванням.

Що таке Лабубу і чому вони настільки популярні

Labubu — це вигадані персонажі-«монстри» з серії книжок ілюстратора Кейсінга Луна. Виглядають вони як суміш ельфа, гримліна та кролика, часто з дев’ятизубою посмішкою.

Їх виробляє китайська компанія Pop Mart, а деякі екземпляри коштують понад $500. Рідкісні або лімітовані версії можуть продаватися за тисячі доларів, а нещодавно один із примірників пішов з аукціону більш ніж за $100 тисяч.

Іграшки стали модним аксесуаром, з’являючись на фото з Ріанною, Дуа Ліпою та іншими знаменитостями, а в TikTok вони спричинили справжній ажіотаж. Часто Labubu продають у «сліпих коробках», коли покупець не знає, яку саме модель отримає, доки не відкриє пакування.

Наслідки пограбування

One Stop Sales відкрився лише два місяці тому та спеціалізується на колекційних іграшках і сувенірах, зокрема Hello Kitty, Powerpuff Girls і продукції MINISO.

Спершу власниця оцінила збитки у $7 тисяч, але після інвентаризації сума зросла до $25–30 тисяч. Наступного дня поліція повернула товар на $4 тисячі, але як саме його знайшли, не розголошується.

«Ми так важко працювали, щоб дійти до цього рівня, і просто за кілька хвилин вони все забрали. Це дуже боляче», — сказала Авенданьйо.

Розслідування триває, і поліція закликає очевидців надати будь-яку інформацію про злочинців.

