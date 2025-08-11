В Минюсте объяснили, в каких случаях нотариус принимает в депозит денежные суммы и ценные бумаги

Должник имеет право исполнить свою обязанность путем внесения причитающихся кредитору денег или ценных бумаг в депозит нотариуса, нотариальной конторы в некоторых случаях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины объяснило, в каких случаях нотариус принимает в депозит денежные суммы и ценные бумаги.

Одним из нотариальных действий нотариусов, предусмотренных статьей 34 Закона Украины «О нотариате» (далее – Закон), является принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.

Согласно статье 85 Закона нотариус в предусмотренных законодательством Украины случаях принимает от должника в депозит денежные суммы и ценные бумаги для передачи их кредитору.

Принятие нотариусом денежных сумм и ценных бумаг производится по месту исполнения обязательства.

Статьей 537 Гражданского кодекса Украины установлено, что должник имеет право исполнить свою обязанность путем внесения причитающихся кредитору денег или ценных бумаг в депозит нотариуса, нотариальной конторы или на эскроу-счет в случае:

отсутствия кредитора или уполномоченного им лица в месте исполнения обязательства;

уклонения кредитора или уполномоченного им лица от принятия исполнения либо в случае иного просрочивания с их стороны;

отсутствия представителя недееспособного кредитора.

Порядок внесения ценных бумаг, существующих в электронной форме, в депозит нотариуса (нотариальной конторы) или на соответствующий эскроу-счет в ценных бумагах устанавливается законодательством о депозитарной системе Украины.

Внесение в депозит нотариуса ценных бумаг, существующих в бумажной форме, осуществляется путем вручения нотариусу сертификата таких ценных бумаг.

Кроме того, согласно главе 21 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 22.02.2012 за № 282/20595 (далее – Порядок), стороны сделки, в том числе и предварительной, могут договориться о депонировании денежных сумм в депозит нотариуса с целью исполнения обязательств и последующего их безналичного перечисления нотариусом лицу, на имя которого они были внесены безналичным путем, в связи с наступлением определенного события, обусловленного договором.

В случае наступления определенного события, обусловленного договором, нотариус в день обращения или не позднее следующего рабочего дня передает безналичным путем деньги лицу, на имя которого они были задепонированы, по ее заявлению, в которой должны быть указаны реквизиты для перечисления. В случае ненаступления события, обусловленного договором, нотариус возвращает безналичным путем деньги из депозита лицу, их внесшему, по ее заявлению.

Принятие нотариусом денежных сумм и ценных бумаг производится по месту исполнения обязательства.

Принятие денежных сумм или ценных бумаг в депозит для передачи кредитору осуществляется по соответствующему заявлению заинтересованного лица (должника). Заявление регистрируется нотариусом в книге входящей корреспонденции и является основанием для совершения нотариального действия.

Заявление должника должно содержать следующие сведения:

об лице, от которого принят взнос в депозит, а также о лице, для передачи которому он внесен, а именно:

для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, когда и кем он был выдан, место проживания и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

для юридических лиц – наименование, местонахождение и налоговый номер, реквизиты текущего счета, открытого в банке (если местонахождение или другие сведения о лице, для передачи которому делается взнос, неизвестны, то в заявлении указываются последние известные обратившемуся к нотариусу сведения);

о цели или исполнении какого обязательства сделан взнос;

о причинах, по которым обязательство не может быть исполнено непосредственно.

По желанию лица в заявление могут быть включены обоснование и расчет, согласно которому делается взнос. В случае принятия в депозит ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, в заявлении указывается их суммарная номинальная стоимость.

Если должник не указал местонахождение кредитора и нотариусу оно неизвестно, должник предупреждается, что уведомление кредитора о внесении денег или ценных бумаг в депозит является его обязанностью.

Способы внесения денежных сумм в депозит нотариуса

Внесение лицом денежных сумм в депозит нотариуса производится любым способом внесения перевода наличных через банки или безналичным перечислением сумм со счета лица на отдельный текущий счет частного нотариуса и т. п. Для хранения денежных сумм, принятых в депозит государственными нотариальными конторами, в органах государственного казначейства и государственных банках открываются соответствующие счета для учета депозитных сумм.

О поступлении денежных сумм и ценных бумаг нотариус уведомляет кредитора и по его требованию выдает ему причитающиеся денежные суммы или ценные бумаги.

Документы, подтверждающие взнос должника

На основании выписок со счетов, свидетельствующих о поступлении соответствующих сумм, лицу, внесшему денежные суммы в депозит, нотариусом выдается квитанция установленного образца. При этом правая часть квитанции (квитанция) выдается лицу, внесшему денежную сумму в депозит, а левая ее часть (корешок квитанции) остается в делах государственной нотариальной конторы или частного нотариуса. По просьбе должника надпись о взносе может быть сделана на представленном документе, устанавливающем задолженность или из которого следует внесение денежных сумм или ценных бумаг в депозит.

В квитанции указываются:

сведения о лице, от которого приняты в депозит денежные суммы, а также о лице, для которого они вносятся (далее – депонент):

для физических лиц: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, когда и кем он был выдан, место проживания и идентификационный номер в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков и других обязательных платежей;

для юридических лиц: наименование, местонахождение и идентификационный код в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины, реквизиты текущего счета, открытого в банке (если местонахождение депонента неизвестно, то нотариусом в квитанции указываются последние данные, известные лицу, обратившемуся по поводу внесения в депозит денежных сумм);

с какой целью или для исполнения какого обязательства внесена сумма в депозит;

размер денежной суммы, внесенной в депозит.

В случае внесения в депозит ценных бумаг нотариусом выдается квитанция установленного образца. При этом нотариус указывает суммарную номинальную стоимость ценных бумаг, принятых в депозит.

При принятии в депозит ценных бумаг на оборотной стороне квитанции и корешка квитанции указываются вид ценных бумаг, их количество и суммарная номинальная стоимость.

Плата за принятие в депозит нотариуса денежных сумм и ценных бумаг

В случае принятия в депозит для передачи по принадлежности денежных сумм или ценных бумаг государственными нотариусами взимается государственная пошлина в размере, установленном действующим законодательством; частными нотариусами взимается плата в соответствии со статьей 31 Закона. Лицо, внесшее в депозит денежные суммы или ценные бумаги, или ее уполномоченный представитель расписывается на корешке квитанции.

Принятие в депозит нотариуса денежных сумм (ценных бумаг), обнаруженных при принятии мер по охране наследственного имущества

Если при принятии мер по охране наследственного имущества нотариусом будут обнаружены денежные суммы (ценные бумаги), оставшиеся после умершего, они вносятся на соответствующие счета для учета депозитных сумм государственной нотариальной конторы или частного нотариуса, о чем выписывается соответствующая квитанция. Квитанция подшивается к наследственному делу, а ее корешок остается в делах государственной нотариальной конторы или в делах частного нотариуса.

В этом случае в квитанции указываются:

фамилия, имя, отчество нотариуса, принявшего меры по охране наследственного имущества;

фамилия, имя, отчество и последнее место проживания наследодателя;

размер денежных средств или суммарная номинальная стоимость ценных бумаг, внесенных нотариусом в депозит.

На обороте корешка квитанции указывается номер наследственного дела, в котором хранится квитанция.

Описание ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, принимаемых нотариусом в депозит

Нотариусом в депозит принимаются ценные бумаги, выпущенные в документарной форме. Нотариус составляет их опись в трех экземплярах, каждый из которых подписывается лицом, вносящим ценные бумаги в депозит. Принятые в депозит ценные бумаги в запечатанных пакетах, на которых указывается их суммарная номинальная стоимость и в которые вкладывается один экземпляр описи, хранятся в сейфе нотариуса.

В описи указываются: наименование и местонахождение государственной нотариальной конторы либо фамилия, имя, отчество и нотариальный округ частного нотариуса, количество, вид, суммарная номинальная стоимость и реквизиты ценных бумаг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.