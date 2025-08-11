Закрытие ФЛП: как правильно снять с учета в налоговой

ФЛП должен обеспечить окончательные расчеты по налогам от осуществления предпринимательской деятельности и закрыть все счета, открытые в финансовых учреждениях.

Закрытие физического лица – предпринимателя — ответственный этап в предпринимательской деятельности, который требует соблюдения четкой процедуры и требований законодательства. Процесс снятия ФЛП с учета в контролирующих органах предусматривает подачу соответствующих заявлений, проверку налоговых обязательств и отчетности, а также выполнение финальных расчетов с бюджетом.

Налоговая служба поясняет, что основанием для снятия с учета налогов, сборов, платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в контролирующих органах является поступление сведений о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя с указанием номера и даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

После получения таких сведений физическое лицо – предприниматель снимается с учета в контролирующих органах после проведения предусмотренной законодательством проверки, осуществления окончательного расчета по уплате единого взноса и закрытия интегрированных карточек плательщика.

В соответствии с пунктом 3 главы 1 раздела II «Порядка ведения налоговыми органами оперативного учета налогов, сборов, платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 12.01.2021 № 5, закрытие ИКП в информационной системе осуществляется при следующих условиях:

погашение сумм налогового долга, недоимки по уплате единого взноса, штрафных санкций и пени и/или списание сумм налогового долга, штрафных санкций и пени;

возврат плательщику ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и/или списание в бюджеты по заявлению плательщика;

отсутствие рассроченных (отсроченных) денежных обязательств, налогового долга или иной задолженности, контроль за взысканием которой возложен на налоговые органы, которая может быть рассрочена (отсрочена) согласно действующему законодательству, не погашенных на дату закрытия ИКП;

полнота отражения в ИКП результатов контрольно-проверочной работы.

Если у ФЛП есть начисленные и/или неуплаченные суммы единого взноса или долга (недоимки) по единому взносу, налоговый орган не осуществляет дальнейшие процедуры по снятию плательщика единого взноса с учета до их уплаты (погашения) или списания такого долга (недоимки).

Отмечается, что при прекращении предпринимательской деятельности, ФЛП продолжает пользоваться правами, исполнять обязанности и нести ответственность, предусмотренные для плательщика единого взноса, в части деятельности, которая осуществлялась им как ФЛП.

Сроки давности по начислению, применению и взысканию сумм недоимки, штрафов и начисленной пени по единому взносу не применяются. Такое лицо должно обеспечить окончательные расчеты по налогам от ведения предпринимательской деятельности.

