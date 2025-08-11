Закрытие ФЛП: как правильно снять с учета в налоговой

Закрытие физического лица – предпринимателя — ответственный этап в предпринимательской деятельности, который требует соблюдения четкой процедуры и требований законодательства. Процесс снятия ФЛП с учета в контролирующих органах предусматривает подачу соответствующих заявлений, проверку налоговых обязательств и отчетности, а также выполнение финальных расчетов с бюджетом.
Налоговая служба поясняет, что основанием для снятия с учета налогов, сборов, платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в контролирующих органах является поступление сведений о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя с указанием номера и даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.
После получения таких сведений физическое лицо – предприниматель снимается с учета в контролирующих органах после проведения предусмотренной законодательством проверки, осуществления окончательного расчета по уплате единого взноса и закрытия интегрированных карточек плательщика.
В соответствии с пунктом 3 главы 1 раздела II «Порядка ведения налоговыми органами оперативного учета налогов, сборов, платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 12.01.2021 № 5, закрытие ИКП в информационной системе осуществляется при следующих условиях:
Если у ФЛП есть начисленные и/или неуплаченные суммы единого взноса или долга (недоимки) по единому взносу, налоговый орган не осуществляет дальнейшие процедуры по снятию плательщика единого взноса с учета до их уплаты (погашения) или списания такого долга (недоимки).
Отмечается, что при прекращении предпринимательской деятельности, ФЛП продолжает пользоваться правами, исполнять обязанности и нести ответственность, предусмотренные для плательщика единого взноса, в части деятельности, которая осуществлялась им как ФЛП.
Сроки давности по начислению, применению и взысканию сумм недоимки, штрафов и начисленной пени по единому взносу не применяются. Такое лицо должно обеспечить окончательные расчеты по налогам от ведения предпринимательской деятельности.
