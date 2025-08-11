Практика судов
  1. В Украине

Зеленский поручил увеличить финансирование боевым подразделениям — батальоны будут получать по 7 млн грн

19:55, 11 августа 2025
Президент объявил о значительном увеличении финансирования боевых бригад, включая возможность прямой закупки пикапов, квадроциклов и другой техники.
Зеленский поручил увеличить финансирование боевым подразделениям — батальоны будут получать по 7 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский поручил увеличить финансирование боевых бригад. Об этом он сообщил после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

«Поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений, и так, чтобы это было справедливо – чтобы бригады получили действительно больше возможностей», — подчеркнул Глава государства.

Обновленные правила: 7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон, участвующий в боевых действиях. Зеленский пояснил, что это означает увеличение на десятки миллионов гривен.

Кроме того, на Ставке согласовали решение, которое позволит закупать пикапы, квадроциклы и другую подобную технику за счет прямого финансирования боевых бригад.

Это будет работать так же, как и финансирование бригад на закупку беспилотников.

«Обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и бывших в употреблении. Это именно то, о чем говорили в каждой бригаде. На этой неделе правительство формализует решение в документах, и уже в августе появится такая возможность», — отметил Президент.

Кабмин также упростит и цифровизирует процедуру списания имущества. Так, у командиров корпусов и бригад будет больше возможностей, а сроки списания сократятся.

Президент поручил также сократить процедуры, убрать лишние согласования и бюрократию, чтобы уменьшить срок между представлением к награде и ее фактическим вручением воину. Сейчас, по словам Зеленского, это может занимать несколько месяцев, полгода и даже больше.

Также модернизируют документы о наградах. Минобороны уже подготовило предложения, а изменения реализуют «в ближайшее время». Министр обороны Денис Шмыгаль позже расскажет подробности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные армия военнослужащие Владимир Зеленский военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На 13 августа запланирована часовая дискуссия между лидерами ЕС, Зеленским, Трампом и Вэнсом

13 августа состоятся три секции обсуждения, во время одной из которых будет общение Трампа, европейских лидеров и Владимира Зеленского.

Трамп: Мы постараемся вернуть Украине часть оккупированных РФ территорий

Также Трамп заявил, что следующая встреча будет между Зеленским и Путиным либо между Зеленским, Путиным и им.

Канцлер Германии Мерц пригласил Трампа и Вэнса принять участие в переговорах по поводу давления на РФ

Фридрих Мерц 13 августа предложит Трампу и Вэнсу рассмотреть «дальнейшие варианты давления на Россию».

В отборе на должности судей местных административных судов осталось 604 кандидата и действующих судьи — список

Хотя минимально необходимый балл набрали почти 1900 кандидатов, к следующему этапу экзамена получили допуск гораздо меньше желающих стать судьями.

Кто сможет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: есть 16 претендентов

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента претендуют судьи, ученые, адвокаты, детектив НАБУ и бывшие члены ВККС и КДКП.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду