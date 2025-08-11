Зеленский поручил увеличить финансирование боевым подразделениям — батальоны будут получать по 7 млн грн

Президент объявил о значительном увеличении финансирования боевых бригад, включая возможность прямой закупки пикапов, квадроциклов и другой техники.

Президент Владимир Зеленский поручил увеличить финансирование боевых бригад. Об этом он сообщил после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

«Поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений, и так, чтобы это было справедливо – чтобы бригады получили действительно больше возможностей», — подчеркнул Глава государства.

Обновленные правила: 7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон, участвующий в боевых действиях. Зеленский пояснил, что это означает увеличение на десятки миллионов гривен.

Кроме того, на Ставке согласовали решение, которое позволит закупать пикапы, квадроциклы и другую подобную технику за счет прямого финансирования боевых бригад.

Это будет работать так же, как и финансирование бригад на закупку беспилотников.

«Обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и бывших в употреблении. Это именно то, о чем говорили в каждой бригаде. На этой неделе правительство формализует решение в документах, и уже в августе появится такая возможность», — отметил Президент.

Кабмин также упростит и цифровизирует процедуру списания имущества. Так, у командиров корпусов и бригад будет больше возможностей, а сроки списания сократятся.

Президент поручил также сократить процедуры, убрать лишние согласования и бюрократию, чтобы уменьшить срок между представлением к награде и ее фактическим вручением воину. Сейчас, по словам Зеленского, это может занимать несколько месяцев, полгода и даже больше.

Также модернизируют документы о наградах. Минобороны уже подготовило предложения, а изменения реализуют «в ближайшее время». Министр обороны Денис Шмыгаль позже расскажет подробности.

