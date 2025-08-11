Практика судів
Зеленський доручив збільшити фінансування бойовим підрозділам — батальйони отримуватимуть по 7 млн грн

19:55, 11 серпня 2025
Президент оголосив про значне збільшення фінансування бойових бригад, включно з можливістю прямої закупівлі пікапів, квадроциклів та іншої техніки.
Зеленський доручив збільшити фінансування бойовим підрозділам — батальйони отримуватимуть по 7 млн грн
Президент Володимир Зеленський доручив збільшити фінансування бойовим бригадам. Про це він повідомив після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

«Доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів, і так, щоб це було справедливо – щоб бригади отримали дійсно більше можливостей», — наголосив Глава держави.

Оновлені правила: 7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях. Зеленський пояснює, що це зростанням на десятки мільйонів гривень.

Крім того, на Ставці погодили рішення, яке дозволить закуповувати пікапи, квадроцикли та іншу подібну техніку за кошти прямого фінансування бойовим бригадам.

Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників.

«Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість», — наголосив Президент.

Кабмін також спростить та цифровізує списання майна. Так, у командирів корпусів, у командирів бригад буде більше можливостей. Крім того, скоротить терміни списання.

Президент також доручив скоротити процедури, прибрати зайві погодження та бюрократію для того, щоб скоротити термін між поданням на нагороду та її реальним врученням воїну. Зараз, каже Володимир Зеленський, може пройти кілька місяців, пів року та навіть більше.

Також модернізують документи про нагороду. Міноборони вже напрацювало пропозиції — зміни реалізують «найближчим часом». Міністр оборони Денис Шмигаль згодом розповість деталі

