Если военнослужащий Сил теробороны ВСУ совершил преступление, не связанное с военной службой, процессуальное руководство может осуществлять не военная прокуратура — Верховный Суд

13:40, 11 августа 2025
Осужденный военнослужащий Сил теробороны ВСУ, находясь на территории двора, выстрелил в потерпевшего после замечания, чтобы он не направлял ствол автомата Калашникова в сторону людей.
Если военнослужащий Сил теробороны ВСУ совершил преступление, не связанное с военной службой, процессуальное руководство может осуществлять не военная прокуратура — Верховный Суд
Осуществление процессуального руководства в уголовном производстве, которое касается общеуголовного преступления, не связанного с прохождением военной службы, по принципам территориальности прокурорами окружной прокуратуры, а не военной, не является нарушением требований УПК и не влечет за собой признание доказательств недопустимыми, а следственных и процессуальных действий во время досудебного расследования — незаконными. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 18 июня 2025 года по делу № 481/476/22.

Обстоятельства дела

Осужденный, находясь на территории двора домовладения вместе с другими лицами, выстрелил в потерпевшего после замечания, чтобы он не направлял ствол автомата Калашникова (АК-74), который был у него в руках, в сторону людей.

Суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили его по ч. 1 ст. 115 УК. В кассационной жалобе защитник указывает, что процессуальное руководство в этом уголовном производстве осуществляли ненадлежащие прокуроры, поскольку осужденный на момент совершения инкриминируемых ему действий нес военную службу в рядах Сил территориальной обороны ВСУ, а потому процессуальное руководство должны были осуществлять прокуроры соответствующей военной прокуратуры, а не, как в данном случае, прокуроры окружной прокуратуры. Указанное нарушение, по мнению защитника, свидетельствует о том, что собранные по делу доказательства являются недопустимыми.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. КУС ВС указал, что понятие «прокурор», которое используется в УПК, рассматривается как должностное лицо, которое занимает соответствующую должность в органах прокуратуры, составляющих единую систему, осуществляет полномочия прокурора в конкретном уголовном производстве и определено в порядке ст. 37 УПК, а также прокуроры высшего уровня, определенные в ч. 4 ст. 36 УПК (Генеральный прокурор Украины, его первый заместитель и заместители, руководители региональной прокуратуры, его первый заместитель и заместители).

Положения УПК, в отличие от подследственности, определенной в ст. 216 этого Кодекса, не закрепляют отдельных правил по определению прокурора в уголовном производстве, в частности по субъекту совершения преступления.

Исходя из изложенного, коллегия судей КУС считает, что осуществление процессуального руководства в этом уголовном производстве, которое касается общеуголовного преступления и не связано с прохождением службы, по принципам территориальности прокурорами окружной прокуратуры, а не прокурорами военной прокуратуры, не является нарушением требований уголовного процессуального закона и не влечет за собой признание доказательств недопустимыми, а следственных и процессуальных действий во время досудебного расследования — незаконными.

Автор: Наталя Мамченко

