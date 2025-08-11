Искусственный интеллект не может использоваться для опровержения выводов, сделанных судом — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что технология искусственного интеллекта может использоваться только для поддержки и помощи судам и судьям, а не для опровержения выводов, сделанных судом.

Технология искусственного интеллекта может использоваться только для поддержки и помощи судам и судьям в надлежащем управлении и определении производств.

Участник дела не может использовать технологию искусственного интеллекта с целью возражения, оспаривания или постановки под сомнение уже сделанных судом выводов.

На это указал Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда в постановлении от 8 июля 2025 года по делу №925/496/24.

Обстоятельства дела

В апреле 2024 года Уманский городской совет обратился в хозяйственный суд с иском к ООО «Эпицентр К», в котором просил суд внести изменения в договор аренды земли, заключенный между горсоветом и ООО, обязать ООО «Эпицентр К» выполнить пункт договора, а именно осуществить перерасчет арендной платы и подать налоговые декларации по плате за землю за 2021, 2022, 2023 годы в орган налоговой службы.

Решением Хозяйственного суда Черкасской области иск был удовлетворен частично, внесены изменения в договор. Апелляционный хозяйственный суд согласился с выводами об удовлетворении исковых требований в соответствующей части, учитывая то, что стороны обусловили в договоре право истца как арендодателя земельного участка вносить в одностороннем порядке изменения в данный договор при изменении размера ставок арендной платы в течение месяца с момента вступления в силу принятого решения горсовета.

ООО «Эпицентр К» обратилось в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда с кассационной жалобой. Среди прочего, заявитель жалобы обращал внимание на то, что ни суд первой, ни апелляционной инстанций не дали надлежащей оценки доводам ответчика об условиях и пресекательном сроке возможного применения (реализации) горсоветом права требовать от ответчика как арендатора одностороннего внесения изменений в договор в связи с принятием решения об изменении ставки арендной платы, а лишь формально указали, что подпункт 6 пункта 23 договора является достаточным основанием для такого одностороннего внесения изменений истцом. Суды обеих инстанций детально и полноценно не исследовали суть подпункта 6 пункта 23 договора, а прибегали, как указал заявитель жалобы, лишь к его переписыванию в тексты описательной и мотивировочной частей судебных решений.

ООО «Эпицентр К» подчеркивает, что условия, согласованные в подпункте 6 договора в части одностороннего внесения изменений в договор, которые могли быть внесены без участия ООО «Эпицентр К», не были соблюдены со стороны арендодателя, ведь лишь 12.12.2022 на его адрес поступило письмо горсовета, в котором истец как арендодатель уведомил ответчика как арендатора о необходимости внесения изменений в договор в части изменения ставки.

Со ссылками на подпункт 4.1.9 статьи 4 НК заявитель жалобы указывает, что непонятно, в разрезе каких предписаний законодательства истец пожелал получить от ответчика денежные средства в качестве арендной платы по новой ставке за период, за который новая ставка применена быть не могла.

Среди прочего, в обоснование основания кассационного обжалования, заявитель жалобы указывал, что суд апелляционной инстанции не исследовал собранные по делу доказательства и необоснованно отклонил ходатайство об исследовании таких доказательств, а именно ответы двух искусственных интеллектов (GROK (разработанный компанией xAI) и ChatGPT (разработанный компанией OpenAI) относительно трактовки вышеупомянутого подпункта 6 пункта 23 договора.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказал по этому поводу следующую позицию.

Основанием для отмены судебного решения и направления дела на новое рассмотрение является также нарушение норм процессуального права, которое сделало невозможным установление фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, если суд не исследовал собранные по делу доказательства, при условии вывода об обоснованности заявленных в кассационной жалобе оснований кассационного обжалования, предусмотренных пунктами 1, 2, 3 ч. 2 статьи 287 ГПК.

Таким образом, по смыслу пункта 1 ч. 3 статьи 310 ГПК достаточным основанием для отмены судебного решения и направления дела на новое рассмотрение является не само по себе нарушение норм процессуального права в виде неисследования судом собранных по делу доказательств, а указанное процессуальное нарушение в совокупности с надлежащим обоснованием заявителем жалобы заявленных в кассационной жалобе оснований кассационного обжалования, предусмотренных пунктами 1, 2, 3 части 2 статьи 287 ГПК.

При таких обстоятельствах недостаточными являются доводы заявителя жалобы о неполном исследовании судами предыдущих инстанций собранных по делу доказательств при условии неподтверждения основания кассационного обжалования, предусмотренного пунктом 1 ч. 2 статьи 287 ГПК.

При этом ссылки заявителя жалобы на то, что суд апелляционной инстанции необоснованно отклонил ходатайство об исследовании электронных доказательств, а именно ответов двух искусственных интеллектов (GROK (разработанный компанией xAI) и ChatGPT (разработанный компанией OpenAI) относительно подтверждения буквального трактования подпункта 6 пункта 23 Договора, коллегией судей отклоняются, поскольку искусственный интеллект может быть полезным и вспомогательным информативным инструментом в сфере правосудия, но не может заменить ни роль судей, ни принципов надлежащности, допустимости и достоверности доказательств, предусмотренных главой 5 ГПК.

Как отметил КХС ВС, технологию следует использовать только для поддержки и усиления верховенства права.

Технология может использоваться только для поддержки и помощи судам и судьям в надлежащем управлении и определении производств. Принятие решений должно, явно или неявно, осуществляться только судьями. Это нельзя делегировать или выполнять с помощью технологии. Судебная автономия должна уважаться путем использования технологий.

Зато в рассматриваемом деле участник использует технологию искусственного интеллекта не как средство содействия осуществлению надлежащего правосудия, а наоборот — с целью возражения (постановки под сомнение, оспаривания) уже сделанных судом выводов.

Приведенное согласуется с правовой позицией, изложенной Верховным Судом в определении от 8.02.2024 по делу № 925/200/22.

Следовательно, выводы суда апелляционной инстанции о том, что ответчик фактически просит суд апелляционной инстанции опровергнуть или подтвердить обстоятельства, установленные судом первой инстанции, на основании ответов по очерченному вопросу, которые сгенерировал искусственный интеллект «ChatGPT», который не признается как источник достоверной научно доказанной информации, в противовес выводам, которые были сделаны судом первой инстанции в судебном решении, являются вполне правомерными.

По таким основаниям, приведенное заявителем жалобы основание кассационного обжалования, предусмотренное пунктом 4 ч. 2 статьи 287 ГПК, также не подтвердились во время кассационного производства, что исключает отмену обжалуемых решения и постановления по этому основанию.

В итоге КХС ВС кассационную жалобу ООО «Эпицентр К» оставил без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Автор: Наталя Мамченко

