Практика судов
  1. В Украине

Можно ли получить компенсацию за моральный ущерб из-за мобинга — разъяснение Гоструда

21:43, 11 августа 2025
Если здоровье работника было повреждено из-за моббинга, и этот факт подтвержден судом, то работодатель обязан компенсировать затраты на лечение.
Моббинг на рабочем месте – это не только психологическое давление, но и серьезное нарушение трудовых прав. Законодательство Украины предусматривает возможность получения компенсации за причиненный ущерб.

Моббинг – это систематические длительные умышленные действия со стороны хоть работодателя, хоть работников или коллектива работников в отношении отдельного работника с целью психологического или (и) экономического давления на этого работника, создания неприятной обидной ситуации вокруг этого работника по поводу унижения чести и достоинства и деловой репутации.

В случае повреждения здоровья работника, причиной которого стал моббинг (травля), факт которого подтвержден вступившим в законную силу судебным решением, причиненный вред возмещается в размере понесенных расходов на лечение.

Возмещение работодателем морального вреда работнику производится в случае, если нарушение его законных прав, в том числе вследствие дискриминации, моббинга, факт которого подтвержден вступившим в законную силу судебным решением, привели к моральным страданиям, потере нормальных жизненных связей и требуют от него дополнительных усилий для организации.

Гоструда

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

