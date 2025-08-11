Чи можна отримати компенсацію за моральну шкоду через мобінг — роз’яснення Держпраці

Якщо здоров’я працівника було пошкоджене через мобінг, і цей факт підтверджено судом, то роботодавець зобов’язаний компенсувати витрати на лікування.

Мобінг на робочому місці — це не лише психологічний тиск, а й серйозне порушення трудових прав. Законодавство України передбачає можливість отримання компенсації за завдану шкоду.

Мобінг – це систематичні тривалі умисні дії з боку хоч роботодавця, хоч працівників чи колективу працівників щодо окремого працівника з метою психологічного або (та) економічного тиску на цього працівника, створення неприємної образливої ситуації навколо цього працівника щодо приниження честі й гідності та ділової репутації.

У разі ушкодження здоров’я працівника, причиною якого став мобінг (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, заподіяна шкода відшкодовується у розмірі понесених витрат на лікування.

Відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав, у тому числі внаслідок дискримінації, мобінгу, факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

