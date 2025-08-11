Практика судов
Во Львовской области горел гериатрический пансионат – все жители спасены

20:49, 11 августа 2025
Спасатели эвакуировали 65 человек.
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
В селе Брюховичи Львовской области произошел пожар в гериатрическом пансионате, сообщили в ГСЧС.

Во время ликвидации огня спасатели эвакуировали 65 человек: 42 человека вывели собственными силами, а еще 23 – с помощью специальных спасательных устройств. Благодаря оперативным действиям пожар удалось потушить.

На месте происшествия работали 60 спасателей и 14 единиц специальной техники. Сейчас правоохранительные органы расследуют причины и обстоятельства возникновения пожара.

