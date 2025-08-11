У Львівській області горів геріатричний пансіонат – усіх мешканців врятовано

Рятувальники евакуювали 65 осіб.

Фото: ДСНС

У селі Брюховичі Львівської області сталася пожежа в геріатричному пансіонаті, повідомили в ДСНС.

Під час ліквідації вогню рятувальники евакуювали 65 осіб: 42 людини вивели власними силами, а ще 23 — за допомогою спеціальних рятувальних пристроїв. Завдяки оперативним діям пожежу вдалося загасити.

На місці події працювали 60 рятувальників та 14 одиниць спеціальної техніки. Наразі правоохоронні органи розслідують причини та обставини виникнення пожежі.

