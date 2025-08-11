Практика судов
Киевский апелляционный суд подтвердил 7,5 лет тюрьмы за убийство бездомной собаки

11:30, 11 августа 2025
Осужденный за жестокое обращение с бездомной собакой получил 7,5 лет — апелляция отклонена.
Киевский апелляционный суд подтвердил 7,5 лет тюрьмы за убийство бездомной собаки
Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор Днепровского районного суда, которым 31-летний житель Киева признан виновным в жестоком обращении с бездомной собакой, что привело к ее гибели. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Осужденный получил 7,5 лет лишения свободы за нарушение части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными. Адвокат и осужденный пытались обжаловать приговор, прося переквалифицировать действия на часть 1 статьи 299 УК Украины и уменьшить наказание до двух лет лишения свободы, но апелляционный суд отклонил их ходатайство.

По данным следствия, мужчина, который проживал с сожительницей, ее двумя сыновьями и их общей 11-месячной дочерью, привел в квартиру бездомную собаку по кличке Милка. Впоследствии он начал выталкивать животное в подъезд, нанося ему удары ногами. Держа дочь на руках, мужчина бросил собаку с лестницы, после чего продолжил ее бить. В результате многочисленных травм внутренних органов, вызванных ударами, падением и сильной кровопотерей, собака погибла. Факт жестокого обращения с животным подтвердили экспертизы, а сам инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения в доме.

Киевский апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, подтвердив суровое наказание.

