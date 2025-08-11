Київський апеляційний суд підтвердив 7,5 роки в’язниці за вбивство безпритульної собаки

Засуджений за жорстоке поводження з безпритульною собакою отримав 7,5 років — апеляція відхилена.

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок Дніпровського районного суду, яким 31-річного мешканця Києва визнано винним у жорстокому поводженні з безпритульною собакою, що призвело до її загибелі. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Засуджений отримав 7,5 років позбавлення волі за порушення частини 3 статті 299 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Адвокат і засуджений намагалися оскаржити вирок, просячи перекваліфікувати дії на частину 1 статті 299 КК України та зменшити покарання до двох років ув’язнення, але апеляційний суд відхилив їхнє клопотання.

За даними слідства, чоловік, який проживав із співмешканкою, її двома синами та їхньою спільною 11-місячною донькою, привів до квартири безпритульну собаку на прізвисько Мілка. Згодом він почав виштовхувати тварину в під’їзд, завдаючи їй ударів ногами. Тримаючи доньку на руках, чоловік кинув собаку зі сходів, після чого продовжив її бити. Унаслідок численних травм внутрішніх органів, спричинених ударами, падінням і сильною крововтратою, собака загинула. Факт жорстокого поводження з твариною підтвердили експертизи, а сам інцидент зафіксували камери відеоспостереження в будинку.

Київський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін, підтвердивши суворе покарання.

