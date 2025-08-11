Практика судов
В Киеве собака без поводка покусала женщину и ее питомца

21:07, 11 августа 2025
В результате нападения – женщина с тяжелыми ранами, питомец при смерти.
В Киеве собака без поводка покусала женщину и ее питомца
В Киеве на проспекте Григоренко произошло нападение большой собаки на женщину и ее домашнего питомца. Об инциденте, который произошел накануне возле гипермаркета «Эпицентр», сообщают местные паблики.

По словам очевидцев, агрессивный пес, который находился без поводка и намордника, напал на женщину, выгуливавшую своего песика на поводке. В результате нападения пострадавшая получила глубокие рваные раны обеих ног, а ее собака получила серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь, наложили швы и назначили длительную реабилитацию.

Как отмечают свидетели, собака-нападавший имела ухоженный вид, поэтому, вероятно, является домашней, однако на момент происшествия гуляла без присмотра хозяина.

На место вызвали полицию. Потерпевшая подала заявление, и правоохранители начали расследование. Авторы сообщений в соцсетях призывают владельца собаки откликнуться, а свидетелей — предоставить любую информацию, которая поможет установить личность хозяина животного.

