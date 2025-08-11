У Києві собака без повідка покусав жінку та її улюбленця

В результаті нападу – жінка з тяжкими ранами, улюбленець при смерті.

У Києві на проспекті Григоренка стався напад великого собаки на жінку та її домашнього улюбленця. Про інцидент, що трапився напередодні біля гіпермаркету «Епіцентр», повідомляють місцеві пабліки.

За словами очевидців, агресивний пес, який перебував без повідка та намордника, напав на жінку, що вигулювала свого песика на повідку. Внаслідок нападу постраждала отримала глибокі рвані рани обох ніг, а її собака зазнав серйозних травм і перебуває у тяжкому стані.

Постраждалій надали медичну допомогу, наклали шви та призначили тривалу реабілітацію.

Як зазначають свідки, пес-нападник мав доглянутий вигляд, тож імовірно є домашнім, однак на момент події гуляв без нагляду господаря.

На місце викликали поліцію. Потерпіла подала заяву, і правоохоронці розпочали розслідування. Автори повідомлень у соцмережах закликають власника собаки відгукнутися, а свідків — надати будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу господаря тварини.

