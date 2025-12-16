Нотаріус зареєструвала право власності на будівлю в центрі Києва без документів — їй повідомлено про підозру

Реєстрацію будівлі провели лише на підставі технічного паспорта.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру приватному нотаріусу, яка незаконно зареєструвала право власності на будівлю в Печерському районі без належних правовстановлюючих документів.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, нотаріус оформила право власності на об’єкт нерухомості за приватним товариством, маючи лише технічний паспорт та за відсутності будь-яких документів, що підтверджують законні підстави для такої реєстрації.

Встановлено, що зазначена будівля тривалий час використовувалася мешканцями навколишніх будинків як пункт приймання склотари.

За версією слідства, кінцевою метою оформлення будівлі у приватну власність було подальше заволодіння земельною ділянкою в історичній частині Києва.

Дії нотаріуса кваліфіковано за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціоновані дії з інформацією в державному реєстрі, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з додатковим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

