Нотариус зарегистрировала право собственности на здание в центре Киева без документов — ей сообщено о подозрении

16:03, 16 декабря 2025
Регистрацию здания провели только на основании технического паспорта.
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении частному нотариусу, которая незаконно зарегистрировала право собственности на здание в Печерском районе без надлежащих правоустанавливающих документов.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, нотариус оформила право собственности на объект недвижимости за частным обществом, имея лишь технический паспорт и при отсутствии каких-либо документов, подтверждающих законные основания для такой регистрации.

Установлено, что указанное здание длительное время использовалось жителями близлежащих домов как пункт приема стеклотары.

По версии следствия, конечной целью оформления здания в частную собственность было последующее завладение земельным участком в исторической части Киева.

Действия нотариуса квалифицированы по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины — несанкционированные действия с информацией в государственном реестре, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с дополнительным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

