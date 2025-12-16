3000 км від Укрзалізниці: скільки людей вже оформили квитки та куди їздять
Близько 300 тисяч українців активували програму «3000 км Україною» у застосунку «Укрзалізниці». А з моменту старту 3 грудня оформлено уже понад 24 100 квитків.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій.
Найпопулярніші напрямки: Київ – Конотоп, Київ – Миколаїв, Харків – Київ, Одеса – Дніпро, Дніпро – Львів.
Наразі ініціатива працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових регіонів.
«Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або ж мешканцям прифронтових територій переїхати в безпечніші області на зимовий період», - зазначила Прем'єр-міністр.
