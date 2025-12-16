  1. В Україні

3000 км від Укрзалізниці: скільки людей вже оформили квитки та куди їздять

16:10, 16 грудня 2025
Програма працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових регіонів.
3000 км від Укрзалізниці: скільки людей вже оформили квитки та куди їздять
Фото: Укрзалізниця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Близько 300 тисяч українців активували програму «3000 км Україною» у застосунку «Укрзалізниці». А з моменту старту 3 грудня оформлено уже понад 24 100 квитків.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій.

Найпопулярніші напрямки: Київ – Конотоп, Київ – Миколаїв, Харків – Київ, Одеса – Дніпро, Дніпро – Львів.

Наразі ініціатива працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових регіонів.

«Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або ж мешканцям прифронтових територій переїхати в безпечніші області на зимовий період», - зазначила Прем'єр-міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Укрзалізниця Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Києві майор поліції викрав автомобіль, але отримав умовне покарання — рішення суду

Суд визнав угоду про визнання невинуватості законною і призначив покарання без реального позбавлення волі.

Які ймовірні порушення в діяльності ВККС та ВРП знайшла Тимчасова слідча комісія Верховної Ради: оприлюднено проект звіту

Комісія Власенка — Бужанського зареєструвала проект звіту про свою діяльність в якому описала недоліки роботи ВККС та ВРП.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Судова тяганина через «зниклі документи»: Верховний Суд поставив крапку в розлученні довжиною у два роки

Касаційна інстанція визнала надмірний формалізм перешкодою для доступу до правосуддя.

Поліцейський пропустив службу через погане самопочуття — справа дійшла до Верховного Суду

Майор поліції втратив посаду через відсутність на службі понад добу без належних медичних підтверджень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]