3000 км від Укрзалізниці: скільки людей вже оформили квитки та куди їздять

Програма працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових регіонів.

Фото: Укрзалізниця

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Близько 300 тисяч українців активували програму «3000 км Україною» у застосунку «Укрзалізниці». А з моменту старту 3 грудня оформлено уже понад 24 100 квитків.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій.

Найпопулярніші напрямки: Київ – Конотоп, Київ – Миколаїв, Харків – Київ, Одеса – Дніпро, Дніпро – Львів.

Наразі ініціатива працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових регіонів.

«Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або ж мешканцям прифронтових територій переїхати в безпечніші області на зимовий період», - зазначила Прем'єр-міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.