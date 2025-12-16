  1. В Украине

3000 км от Укрзализныци: сколько людей уже оформили билеты и куда ездят

16:10, 16 декабря 2025
Программа работает в тестовом режиме в поездах из и в прифронтовые регионы.
3000 км от Укрзализныци: сколько людей уже оформили билеты и куда ездят
Фото: Укрзализныця
Около 300 тысяч украинцев активировали программу «3000 км по Украине» в приложении «Укрзализныци». А с момента старта 3 декабря уже оформлено более 24 100 билетов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, программой активно пользуются волонтеры, студенты, дети из прифронтовых территорий.

Самые популярные направления: Киев – Конотоп, Киев – Николаев, Харьков – Киев, Одесса – Днепр, Днепр – Львов.

В настоящее время инициатива работает в тестовом режиме в поездах из и в прифронтовые регионы.

«Это даст возможность семьям навестить близких возле линии фронта или же жителям прифронтовых территорий переехать в более безопасные области на зимний период», — отметила премьер-министр.

Укрзализныця Юлия Свириденко

