3000 км от Укрзализныци: сколько людей уже оформили билеты и куда ездят

Программа работает в тестовом режиме в поездах из и в прифронтовые регионы.

Фото: Укрзализныця

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Около 300 тысяч украинцев активировали программу «3000 км по Украине» в приложении «Укрзализныци». А с момента старта 3 декабря уже оформлено более 24 100 билетов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, программой активно пользуются волонтеры, студенты, дети из прифронтовых территорий.

Самые популярные направления: Киев – Конотоп, Киев – Николаев, Харьков – Киев, Одесса – Днепр, Днепр – Львов.

В настоящее время инициатива работает в тестовом режиме в поездах из и в прифронтовые регионы.

«Это даст возможность семьям навестить близких возле линии фронта или же жителям прифронтовых территорий переехать в более безопасные области на зимний период», — отметила премьер-министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.