Коли українська переговорна делегація планує відвідати Сполучені Штати – відповідь Зеленського

15:29, 16 грудня 2025
Президент Володимир Зеленський розповів, коли саме може відбутися зустріч.
Українська переговорна делегація планує відвідати Сполучені Штати наприкінці цього або на початку наступного тижня для продовження роботи над планом припинення війни. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, зазначивши, що візит відбудеться після того, як американська сторона проведе зустріч ще з РФ щодо позицій, напрацьованих Україною спільно з європейськими партнерами.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

За словами Глави держави, за підсумками дводенної роботи вже є відповідні напрацювання, а реакцію європейських країн американські партнери отримали напередодні. Наступним кроком, як очікується, стануть контакти США з російською стороною, після чого заплановано зустріч переговорних груп України та США.

«Я думаю, що найближчими днями – може, на вихідних, може, трішечки пізніше, будемо надіятися – чим раніше, тим краще», — зазначив Володимир Зеленський.

