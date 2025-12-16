Когда украинская переговорная делегация планирует посетить Соединенные Штаты — ответ Зеленского

Президент Владимир Зеленский рассказал, когда именно может состояться встреча.

Украинская переговорная делегация планирует посетить Соединенные Штаты в конце этой или в начале следующей недели для продолжения работы над планом прекращения войны. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, отметив, что визит состоится после того, как американская сторона проведет встречу с РФ по позициям, выработанным Украиной совместно с европейскими партнерами.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

По словам Главы государства, по итогам двухдневной работы уже есть соответствующие наработки, а реакцию европейских стран американские партнеры получили накануне. Следующим шагом, как ожидается, станут контакты США с российской стороной, после чего запланирована встреча переговорных групп Украины и США.

«Я думаю, что в ближайшие дни — возможно, на выходных, возможно, чуть позже, будем надеяться — чем раньше, тем лучше», — отметил Владимир Зеленский.

