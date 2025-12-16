Огляд частини лісу може проводитися без ухвали слідчого судді та обов’язкової участі захисника — Верховний Суд

Верховний Суд у справі про незаконну порубку лісу підтвердив допустимість огляду лісової ділянки як загальнодоступного місця без судового дозволу та обов’язкової присутності адвоката.

Фото: unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі Касаційного кримінального суду залишив без змін вирок та апеляційну ухвалу у справі про незаконну порубку лісу, водночас надавши важливі правові роз’яснення щодо порядку проведення огляду місця події в лісі.

Обставини справи №385/1219/23

Суди першої та апеляційної інстанцій визнали винним громадянина у вчиненні незаконної порубки 21 дуба на території лісового фонду Кіровоградської області. Дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 246 КК України як такі, що спричинили тяжкі наслідки — шкоду державі на суму понад 185 тис. грн.

Захист у касаційній скарзі наполягав на скасуванні вироку, зокрема, посилаючись на недопустимість доказів. Основний аргумент — протокол огляду місця події складено без ухвали слідчого судді та без участі захисника, а також нібито було порушено право обвинуваченого на захист.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу та підтвердив законність рішень попередніх інстанцій.

Суд дійшов таких ключових висновків:

1. Огляд частини лісу як загальнодоступного місця не потребує ухвали слідчого судді.

Проведення огляду земельної ділянки лісового фонду відповідає вимогам ст. 237 КПК України, оскільки ліс є загальнодоступною територією.

2. Присутність захисника під час огляду не є обов’язковою.

Кримінальний процесуальний закон не зобов’язує слідчого забезпечувати участь адвоката під час огляду місця події. Водночас слідчий не має права забороняти особі скористатися правовою допомогою, якщо вона цього бажає.

3. Порушення права на захист не встановлено.

Суд з’ясував, що затримання особи не відбувалося, а її права були роз’яснені під час проведення слідчої дії, що підтверджено показаннями свідків і матеріалами справи.

Протокол огляду місця події є допустимим доказом. Він складений із дотриманням вимог КПК, містить відомості про всіх учасників, опис вилучених предметів і фототаблиці, а зауважень до його змісту від учасників не надходило.

У підсумку Верховний Суд зазначив, що істотних порушень кримінального процесуального закону не допущено, вина особи доведена належними та допустимими доказами, а тому підстав для скасування судових рішень немає.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.