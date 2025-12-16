Осмотр части леса может проводиться без постановления следственного судьи и обязательного участия защитника — Верховный Суд

Верховный Суд по делу о незаконной порубке леса подтвердил допустимость осмотра лесного участка как общедоступного места без судебного разрешения и обязательного присутствия адвоката.

Фото: unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе Кассационного уголовного суда оставил без изменений приговор и апелляционное определение по делу о незаконной порубке леса, одновременно предоставив важные правовые разъяснения относительно порядка проведения осмотра места происшествия в лесу.

Обстоятельства дела №385/1219/23

Суды первой и апелляционной инстанций признали виновным гражданина в совершении незаконной порубки 21 дуба на территории лесного фонда Кировоградской области. Действия квалифицированы по ч. 4 ст. 246 УК Украины как повлекшие тяжкие последствия — ущерб государству на сумму более 185 тыс. грн.

Защита в кассационной жалобе настаивала на отмене приговора, в частности, ссылаясь на недопустимость доказательств. Основной аргумент — протокол осмотра места происшествия составлен без постановления следственного судьи и без участия защитника, а также якобы было нарушено право обвиняемого на защиту.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу и подтвердил законность решений предыдущих инстанций.

Суд пришел к следующим ключевым выводам:

1. Осмотр части леса как общедоступного места не требует постановления следственного судьи.

Проведение осмотра земельного участка лесного фонда соответствует требованиям ст. 237 УПК Украины, поскольку лес является общедоступной территорией.

2. Присутствие защитника во время осмотра не является обязательным.

Уголовный процессуальный закон не обязывает следователя обеспечивать участие адвоката во время осмотра места происшествия. В то же время следователь не имеет права запрещать лицу воспользоваться правовой помощью, если оно этого желает.

3. Нарушение права на защиту не установлено.

Суд установил, что задержание лица не осуществлялось, а его права были разъяснены во время проведения следственного действия, что подтверждено показаниями свидетелей и материалами дела.

Протокол осмотра места происшествия является допустимым доказательством. Он составлен с соблюдением требований УПК, содержит сведения обо всех участниках, описание изъятых предметов и фототаблицы, а замечаний к его содержанию от участников не поступало.

В итоге Верховный Суд отметил, что существенных нарушений уголовного процессуального закона допущено не было, вина лица доказана надлежащими и допустимыми доказательствами, а потому оснований для отмены судебных решений нет.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.