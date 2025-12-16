  1. У світі

BBC оскаржуватиме позов Трампа на $10 млрд через фільм Panorama

18:26, 16 грудня 2025
Президент США звинувачує телекомпанію в наклепі через редагування промови.
BBC оскаржуватиме позов Трампа на $10 млрд через фільм Panorama
Фото: EPA
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп подав позов проти BBC на $10 млрд за редагування промови в фільмі Panorama. Британська телерадіокомпанія BBC заявила, що оскаржуватиме позов.

Позов, поданий у Флориді, стосується редагування промови Трампа від 6 січня 2021 року в документальному фільмі програми Panorama. Трамп звинувачує BBC у наклепі та порушенні закону про торговельні практики.

Він вимагає відшкодування не менше 5 млрд доларів за «наклеп» і ще 5 млрд доларів за порушення закону про торговельну практику.

Минулого місяця BBC вибачилася перед Трампом, але це не зупинило позов.

«Як ми вже заявляли раніше, ми будемо захищатися в цій справі. Ми не будемо надавати подальших коментарів щодо поточного судового розгляду», — заявив представник BBC.

США Дональд Трамп медіа

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

