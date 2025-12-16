Трамп подав позов проти BBC на $10 млрд за редагування промови в фільмі Panorama

Президент США звинуватив мовника у дифамації та оманливому монтажі його промови від 6 січня 2021 року.

Президент США Дональд Трамп, як і обіцяв, подав позов проти Британської телерадіомовної корпорації BBC на суму 10 мільярдів доларів, звинувативши мовника у введенні в оману через редагування його виступу в документальному фільмі. Про це повідомляє Financial Times.

Позов було подано в понеділок, 15 грудня, до федерального суду штату Флорида. У ньому BBC звинувачується в публікації «неправдивого, дискредитуючого, оманливого, зневажливого, провокаційного та зловмисного зображення президента Трампа» у програмі Panorama, яка вийшла в ефір напередодні загальних виборів у США 2024 року.

Йдеться про документальний фільм, у якому було змонтовано фрагменти промови Трампа від 6 січня 2021 року. У програмі містилося припущення, що він підбурював своїх прихильників до штурму Капітолію під час затвердження Конгресом поразки Трампа на виборах президента США 2020 року.

Минулого місяця BBC вибачилася перед Трампом за цей фільм, однак заявила, що, попри жаль щодо монтажу відео, мовник «категорично не погоджується з наявністю підстав для позову про дифамацію».

У позові Трамп стверджує, що BBC навмисно вилучила з промови фрагмент, у якому він закликав прихильників «мирно і патріотично висловити свою думку». Водночас у фільмі використано інші цитати, зокрема заклики «піти до Капітолію» та «битися як чорти».

Президент США звинувачує BBC в одному епізоді дифамації та одному порушенні Закону Флориди про оманливі та недобросовісні торговельні практики. Він вимагає щонайменше 5 мільярдів доларів компенсації за кожним із пунктів позову.

Також зазначається, що Трамп раніше подав позов проти телеканалу ABC через коментарі ведучого Джорджа Стефанопулоса. Власники CBS Paramount і ABC погодилися виплатити відповідно 16 мільйонів і 15 мільйонів доларів для врегулювання позовів президента.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», генеральний директор BBC Тім Деві та директорка новин Дебора Тернесс подали у відставку через скандал, пов’язаний із документальним фільмом Panorama.

