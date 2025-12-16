  1. В мире

Трамп подал иск против BBC на $10 млрд за редактирование речи в фильме Panorama

13:05, 16 декабря 2025
Президент США обвинил вещателя в диффамации и вводящем в заблуждение монтаже его речи от 6 января 2021 года.
Фото: 5.ua
Президент США Дональд Трамп, как и обещал, подал иск против Британской телерадиовещательной корпорации BBC на сумму 10 миллиардов долларов, обвинив вещателя в введении в заблуждение из-за редактирования его выступления в документальном фильме. Об этом сообщает Financial Times.

Иск был подан в понедельник, 15 декабря, в федеральный суд штата Флорида. В нем BBC обвиняется в публикации «ложного, дискредитирующего, вводящего в заблуждение, пренебрежительного, провокационного и злонамеренного изображения президента Трампа» в программе Panorama, которая вышла в эфир накануне всеобщих выборов в США 2024 года.

Речь идет о документальном фильме, в котором были смонтированы фрагменты речи Трампа от 6 января 2021 года. В программе содержалось предположение, что он подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия во время утверждения Конгрессом поражения Трампа на выборах президента США 2020 года.

В прошлом месяце BBC извинилась перед Трампом за этот фильм, однако заявила, что, несмотря на сожаление по поводу монтажа видео, вещатель «категорически не согласен с наличием оснований для иска о диффамации».

В иске Трамп утверждает, что BBC намеренно удалила из речи фрагмент, в котором он призывал сторонников «мирно и патриотично высказать свое мнение». В то же время в фильме использованы другие цитаты, в частности призывы «пойти в Капитолий» и «драться как черти».

Президент США обвиняет BBC в одном эпизоде диффамации и одном нарушении Закона Флориды о вводящих в заблуждение и недобросовестных торговых практиках. Он требует не менее 5 миллиардов долларов компенсации по каждому из пунктов иска.

Также отмечается, что Трамп ранее подал иск против телеканала ABC из-за комментариев ведущего Джорджа Стефанопулоса. Владельцы CBS Paramount и ABC согласились выплатить соответственно 16 миллионов и 15 миллионов долларов для урегулирования исков президента.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», генеральный директор BBC Тим Дэви и директор новостей Дебора Тернесс подали в отставку из-за скандала, связанного с документальным фильмом Panorama.

суд США иск Дональд Трамп медиа

