Трамп обещает подать на BBC в суд за редактирование речи в фильме Panorama

10:36, 15 ноября 2025
Президент США планирует требовать от 1 до 5 млрд долларов, несмотря на извинения британского вещателя.
Фото: Al Jazeera
Президент США Дональд Трамп заявил, что подаст иск против британской медиакорпорации BBC из-за монтажа его речи от 6 января 2021 года в документальном фильме Panorama, который создал впечатление прямого призыва к насилию. Об этом Трамп сообщил журналистам на борту Air Force One, цитирует BBC.

BBC признала, что редактирование непреднамеренно исказило содержание речи, и прекратила ее трансляцию. Корпорация извинилась перед Трампом, но отказалась от выплаты компенсации. Трамп в пятницу ответил: «Мы подадим на них в суд на сумму от 1 млрд долларов до 5 млрд долларов, вероятно, на следующей неделе... Я думаю, что я должен это сделать. Они обманули. Они изменили слова, которые я произнес».

По данным издания, он не обсуждал ситуацию с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, хотя тот просил о разговоре. Трамп планирует позвонить Стармеру в выходные. По словам президента, у него есть «обязанность» судиться с BBC, чтобы предотвратить подобные случаи с другими: «Если вы этого не сделаете, вы не сможете предотвратить повторение подобного с другими людьми».

Трамп назвал монтаж «вопиющим» и «хуже, чем дело с Камалой», имея в виду конфликт с CBS по поводу интервью Камалы Харрис в программе «60 минут». Редактирование появилось в Panorama за несколько дней до выборов в США в ноябре 2024 года, но резонанс возник после публикации Daily Telegraph утечки служебной записки BBC на прошлой неделе. В ней бывший независимый советник комитета по редакционным стандартам выразил обеспокоенность тем, что монтаж соединил фрагменты речи, разделенные более чем 50 минутами, как будто Трамп прямо призывал к бунту в Капитолии.

Оригинал: «Мы пойдем в Капитолий и будем поддерживать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и женщин». В монтаже: «Мы пойдем в Капитолий... и я буду там с вами. И мы будем бороться. Будем сражаться, черт возьми». В речи Трамп использовал слово «fight» или «fighting» 20 раз.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», генеральный директор BBC Тим Дэви и директор новостей Дебора Тернесс подали в отставку из-за скандала, связанного с документальным фильмом Panorama.

