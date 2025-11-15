  1. У світі

Трамп обіцяє подати на BBC до суду за редагування промови в фільмі Panorama

10:36, 15 листопада 2025
Президент США планує вимагати від 1 до 5 млрд доларів, попри вибачення британського мовника.
Трамп обіцяє подати на BBC до суду за редагування промови в фільмі Panorama
Фото: Al Jazeera
Президент США Дональд Трамп заявив, що подасть позов проти британської медіакорпорації BBC через монтаж його промови від 6 січня 2021 року в документальному фільмі Panorama, який створив враження прямого заклику до насильства. Про це Трамп повідомив журналістам на борту Air Force One, цитує BBC.

BBC визнала, що редагування ненавмисно спотворило зміст промови, і припинила її трансляцію. Корпорація вибачилася перед Трампом, але відмовилася від виплати компенсації. Трамп у п’ятницю відповів: «Ми подамо на них до суду на суму від 1 млрд доларів до 5 млрд доларів, ймовірно, наступного тижня… Я думаю, що я повинен це зробити. Вони обдурили. Вони змінили слова, які я вимовив».

За даними видання, він не обговорював ситуацію з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, хоча той просив про розмову. Трамп планує зателефонувати Стармеру у вихідні. За словами президента, у нього є «обов’язок» судитися з BBC, щоб запобігти подібним випадкам з іншими: «Якщо ви цього не зробите, ви не зможете запобігти повторенню подібного з іншими людьми».

Трамп назвав монтаж «кричущим» і «гіршим, ніж справа з Камалою», маючи на увазі конфлікт з CBS щодо інтерв’ю Камали Гарріс у програмі «60 хвилин». Редагування з’явилося в Panorama за кілька днів до виборів у США в листопаді 2024 року, але резонанс виник після публікації Daily Telegraph витоку службової записки BBC минулого тижня. У ній колишній незалежний радник комітету з редакційних стандартів висловив занепокоєння, що монтаж з’єднав фрагменти промови, розділені понад 50 хвилинами, ніби Трамп прямо закликав до бунту в Капітолії.

Оригінал: «Ми підемо до Капітолія і будемо підтримувати наших хоробрих сенаторів, конгресменів і жінок». У монтажі: «Ми підемо до Капітолія... і я буду там з вами. І ми будемо боротися. Будемо битися, до біса». У промові Трамп використав слово «fight» чи «fighting» 20 разів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», генеральний директор BBC Тім Деві та директорка новин Дебора Тернесс подали у відставку через скандал, пов’язаний із документальним фільмом Panorama.

