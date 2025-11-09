  1. У світі

Гендиректор BBC та директорка новин пішли у відставку через скандал із промовою Трампа

22:00, 9 листопада 2025
Фільм Panorama звинуватили у маніпулятивному монтажі, що спотворив слова президента США.
Гендиректор BBC та директорка новин пішли у відставку через скандал із промовою Трампа
Фото: Getty Images
Генеральний директор BBC Тім Деві та директорка новин Дебора Тернесс подали у відставку через скандал, пов’язаний із документальним фільмом Panorama, який, за даними The Telegraph, ввів глядачів в оману через монтаж промови президента США Дональда Трампа. Про це повідомила BBC.

Згідно з витоком службової записки від Майкла Прескотта, ексконсультанта комітету з редакційних стандартів BBC, телекомпанія змонтувала дві частини промови Трампа, створюючи враження, що він відкрито закликав до захоплення Капітолію у 2021 році. Прескотт залишив посаду в червні 2025 року.

Міністерка культури Великої Британії Ліза Ненді назвала проблему з Panorama «дуже серйозною», зазначивши, що BBC звинувачують у системній упередженості у висвітленні складних питань.

Тім Деві прокоментував своє рішення: «Я хотів повідомити вам, що вирішив покинути BBC після 20 років роботи. Це повністю моє рішення, і я, як і раніше, дуже вдячний голові та раді директорів за їхню незмінну та одностайну підтримку протягом усього мого перебування на посаді, включно з останніми днями».

Він уточнив, що працює з радою над термінами передачі повноважень наступнику в найближчі місяці. Деві визнав помилки телекомпанії, зазначивши, що бере на себе повну відповідальність, хоча скандал не був єдиною причиною відставки.

Голова BBC Самір Шах назвав відставку сумним днем для компанії, але заявив, що рада поважає рішення Деві та його мотиви.

