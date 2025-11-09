Гендиректор BBC и директор новостей ушли в отставку из-за скандала с речью Трампа

Фильм Panorama обвинили в манипулятивном монтаже, исказившем слова президента США.

Генеральный директор BBC Тим Дэви и директор новостей Дебора Тернесс подали в отставку из-за скандала, связанного с документальным фильмом Panorama, который, по данным The Telegraph, ввел зрителей в заблуждение из-за монтажа речи президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила BBC.

Согласно утечке служебной записки от Майкла Прескотта, экс-консультанта комитета по редакционным стандартам BBC, телекомпания смонтировала две части речи Трампа, создавая впечатление, что он открыто призывал к захвату Капитолия в 2021 году. Прескотт покинул пост в июне 2025 года.

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди назвала проблему с Panorama «очень серьезной», отметив, что BBC обвиняют в системной предвзятости в освещении сложных вопросов.

Тим Дэви прокомментировал свое решение: «Я хотел сообщить вам, что решил покинуть BBC после 20 лет работы. Это полностью мое решение, и я, как и раньше, очень благодарен председателю и совету директоров за их неизменную и единодушную поддержку на протяжении всего моего пребывания в должности, включая последние дни».

Он уточнил, что работает с советом над сроками передачи полномочий преемнику в ближайшие месяцы. Дэви признал ошибки телекомпании, отметив, что берет на себя полную ответственность, хотя скандал не был единственной причиной отставки.

Глава BBC Самир Шах назвал отставку печальным днем для компании, но заявил, что совет уважает решение Дэви и его мотивы.

