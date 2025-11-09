  1. В мире

Гендиректор BBC и директор новостей ушли в отставку из-за скандала с речью Трампа

22:00, 9 ноября 2025
Фильм Panorama обвинили в манипулятивном монтаже, исказившем слова президента США.
Гендиректор BBC и директор новостей ушли в отставку из-за скандала с речью Трампа
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный директор BBC Тим Дэви и директор новостей Дебора Тернесс подали в отставку из-за скандала, связанного с документальным фильмом Panorama, который, по данным The Telegraph, ввел зрителей в заблуждение из-за монтажа речи президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила BBC.

Согласно утечке служебной записки от Майкла Прескотта, экс-консультанта комитета по редакционным стандартам BBC, телекомпания смонтировала две части речи Трампа, создавая впечатление, что он открыто призывал к захвату Капитолия в 2021 году. Прескотт покинул пост в июне 2025 года.

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди назвала проблему с Panorama «очень серьезной», отметив, что BBC обвиняют в системной предвзятости в освещении сложных вопросов.

Тим Дэви прокомментировал свое решение: «Я хотел сообщить вам, что решил покинуть BBC после 20 лет работы. Это полностью мое решение, и я, как и раньше, очень благодарен председателю и совету директоров за их неизменную и единодушную поддержку на протяжении всего моего пребывания в должности, включая последние дни».

Он уточнил, что работает с советом над сроками передачи полномочий преемнику в ближайшие месяцы. Дэви признал ошибки телекомпании, отметив, что берет на себя полную ответственность, хотя скандал не был единственной причиной отставки.

Глава BBC Самир Шах назвал отставку печальным днем для компании, но заявил, что совет уважает решение Дэви и его мотивы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США СМИ Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]