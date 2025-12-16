BBC будет оспаривать иск Трампа на $10 млрд из-за фильма Panorama

Президент США обвиняет телекомпанию в клевете из-за редактирования речи.

Фото: EPA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп подал иск против BBC на $10 млрд за редактирование речи в фильме Panorama. Британская телерадиокомпания BBC заявила, что будет оспаривать иск.

Иск, поданный во Флориде, касается редактирования речи Трампа от 6 января 2021 года в документальном фильме программы Panorama. Трамп обвиняет BBC в клевете и нарушении закона о торговых практиках.

Он требует возмещения не менее 5 млрд долларов за «клевету» и еще 5 млрд долларов за нарушение закона о торговой практике.

В прошлом месяце BBC извинилась перед Трампом, но это не остановило иск.

«Как мы уже заявляли ранее, мы будем защищаться в этом деле. Мы не будем давать дальнейших комментариев по поводу текущего судебного разбирательства», — заявил представитель BBC.

