BBC будет оспаривать иск Трампа на $10 млрд из-за фильма Panorama

18:26, 16 декабря 2025
Президент США обвиняет телекомпанию в клевете из-за редактирования речи.
BBC будет оспаривать иск Трампа на $10 млрд из-за фильма Panorama
Фото: EPA
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп подал иск против BBC на $10 млрд за редактирование речи в фильме Panorama. Британская телерадиокомпания BBC заявила, что будет оспаривать иск.

Иск, поданный во Флориде, касается редактирования речи Трампа от 6 января 2021 года в документальном фильме программы Panorama. Трамп обвиняет BBC в клевете и нарушении закона о торговых практиках.

Он требует возмещения не менее 5 млрд долларов за «клевету» и еще 5 млрд долларов за нарушение закона о торговой практике.

В прошлом месяце BBC извинилась перед Трампом, но это не остановило иск.

«Как мы уже заявляли ранее, мы будем защищаться в этом деле. Мы не будем давать дальнейших комментариев по поводу текущего судебного разбирательства», — заявил представитель BBC.

