17 грудня — останній день подання заяви на виплату 6500 гривень «зимової підтримки»

15:45, 16 грудня 2025
Гроші призначені на підготовку до холодного сезону.
17 грудня — останній день подання заяви на виплату 6500 гривень «зимової підтримки»
Подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 6 500 гривень у межах державної програми «Зимова підтримка» можна лише до 17 грудня 2025 року включно. Про це нагадує Пенсійний фонд.

Розмір виплати становить 6 500 гривень.

Подати заяву можна:

  • в електронному вигляді — через застосунок «Дія»;
  • у паперовій формі — звернувшись до сервісного центру територіального органу ПФУ.

Виплата здійснюється безготівково шляхом зарахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання.

Допомогу в розмірі 6 500 гривень можуть отримати особи, які станом на 1 листопада 2025 року є:

  • отримувачами державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – на кожну дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, яка станом на 1 листопада 2025 року не досягла 18 років;
  • отримувачами державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – на кожну дитину-сироту з інвалідністю та дитину, позбавлену батьківського піклування з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, які станом на 1 листопада 2025 року не досягли 18 років;
  • отримувачами державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – на кожну дитину, яка станом на 1 листопада 2025 року не досягла 18 років;
  • отримувачами допомоги на проживання ВПО – на кожну дитину, зареєстровану як ВПО, яка станом на 1 листопада 2025 року не досягла 18 років, та особу з інвалідністю I групи з числа ВПО;
  • одинокими пенсіонерами, які отримують пенсію з надбавкою на догляд не більше 9 444 грн.

