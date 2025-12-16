  1. Общество
17 декабря — последний день подачи заявления на выплату 6 500 гривен «зимней поддержки»

15:45, 16 декабря 2025
Деньги предназначены для подготовки к холодному сезону.
Подать заявление на получение единовременной денежной помощи в размере 6 500 гривен в рамках государственной программы «Зимняя поддержка» можно только до 17 декабря 2025 года включительно. Об этом напоминает Пенсионный фонд.

Размер выплаты составляет 6 500 гривен.

Подать заявление можно:

  • в электронном виде — через приложение «Дія»;
  • в бумажной форме — обратившись в сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины.

Выплата осуществляется в безналичной форме путем зачисления средств на текущий счет со специальным режимом использования.

Помощь в размере 6 500 гривен могут получить лица, которые по состоянию на 1 ноября 2025 года являются:

  • получателями государственной помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство — на каждого ребенка, над которым установлена опека или попечительство, который по состоянию на 1 ноября 2025 года не достиг 18 лет;
  • получателями государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях — на каждого ребенка-сироту с инвалидностью и ребенка, лишенного родительского попечения с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях, которые по состоянию на 1 ноября 2025 года не достигли 18 лет;
  • получателями государственной социальной помощи малообеспеченным семьям — на каждого ребенка, который по состоянию на 1 ноября 2025 года не достиг 18 лет;
  • получателями помощи на проживание ВПЛ — на каждого ребенка, зарегистрированного как ВПЛ, который по состоянию на 1 ноября 2025 года не достиг 18 лет, и лицо с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;
  • одинокими пенсионерами, которые получают пенсию с надбавкой на уход не более 9 444 грн.

