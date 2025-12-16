У Києві під час затримання чоловік застосував газ — поліцейський здійснив постріл у повітря

Під час затримання у Святошинському районі порушник чинив опір і розпилив газовий балончик, після чого правоохоронці затримали його.

У житловому масиві Новобіличі правоохоронці розшукали та затримали чоловіка, який під час затримання чинив активний опір і застосував проти поліцейських газ дратівливої дії. Про це повідомляє поліція Києва.

З метою припинення протиправних дій один зі співробітників поліції здійснив попереджувальний постріл у повітря. Після цього порушника було затримано.

Наразі він перебуває під контролем правоохоронців, вирішується питання щодо правової кваліфікації його дій.

