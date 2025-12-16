  1. В Украине

В Киеве во время задержания мужчина применил газ — полицейский произвел выстрел в воздух

17:32, 16 декабря 2025
Во время задержания в Святошинском районе нарушитель оказывал сопротивление и распылил газовый баллончик, после чего правоохранители задержали его.
В Киеве во время задержания мужчина применил газ — полицейский произвел выстрел в воздух
Иллюстративное фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В жилом массиве Новобеличи правоохранители разыскали и задержали мужчину, который во время задержания оказывал активное сопротивление и применил против полицейских газ раздражающего действия. Об этом сообщает полиция Киева.

С целью пресечения противоправных действий один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел в воздух. После этого нарушитель был задержан.

В настоящее время он находится под контролем правоохранителей, решается вопрос о правовой квалификации его действий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Какие вероятные нарушения в деятельности ВККС и ВСП выявила Временная следственная комиссия Верховной Рады: обнародован проект отчёта

Комиссия Власенко — Бужанского зарегистрировала проект отчёта о своей деятельности, в котором описала недостатки работы ВККС и ВСП.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

Судебная волокита из-за «пропавших документов»: Верховный Суд поставил точку в разводе длиной в два года

Кассационная инстанция признала чрезмерный формализм препятствием для доступа к правосудию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]