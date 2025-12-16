В Киеве во время задержания мужчина применил газ — полицейский произвел выстрел в воздух

Во время задержания в Святошинском районе нарушитель оказывал сопротивление и распылил газовый баллончик, после чего правоохранители задержали его.

В жилом массиве Новобеличи правоохранители разыскали и задержали мужчину, который во время задержания оказывал активное сопротивление и применил против полицейских газ раздражающего действия. Об этом сообщает полиция Киева.

С целью пресечения противоправных действий один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел в воздух. После этого нарушитель был задержан.

В настоящее время он находится под контролем правоохранителей, решается вопрос о правовой квалификации его действий.

