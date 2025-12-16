  1. В Україні

Освітній омбудсмен Лещик пропонує підвищити штрафи за булінг до 10 тисяч гривень

16:56, 16 грудня 2025
За словами Лещик, нинішні 850 грн не стримують порушників.
Освітній омбудсмен Надія Лещик вважає, що штрафи за булінг в Україні замалі й мають бути підвищені до приблизно 10 тисяч гривень.

В інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» вона пояснила: «Сьогоднішній розмір у 850 гривень для зарплати батьків та вчителя не критичний.  Розповім випадок з булінгом: на засідання комісії викликали батьків дітей, говорили з ними, і учень-кривдник дістав пачку коштів та каже: скільки тобі треба заплатити для компенсації. Ну тобто навіть учні не вважають цю суму достатньою для реагування. Моя позиція, що це має бути орієнтовно 10 тис. грн».

Омбудсмен наголосила, що штраф має поєднуватися з превентивними заходами — роботою з сім’ями та школами. Насильство часто починається вдома, і дитина переносить його в заклад освіти.

За 2024 рік по 20% справ про булінг сплив тримісячний термін розгляду, частина відхиляється через неправильне оформлення документів. У багатьох випадках рішення суду — лише попередження чи вибачення. Часто справи не доходять до суду: батьки переводять дитину в іншу школу, а кривдники залишаються непокараними. Іноді директори не повідомляють поліцію про факти булінгу.

Ініціатива омбудсмена надати Службі освітнього омбудсмена право позасудового стягнення штрафів потребує змін до Кодексу про адміністративні правопорушення й поки що просувається складно.

Лещик підтримує зареєстрований у Раді законопроєкт про збільшення терміну розгляду справ про булінг до року, але вважає його лише частковим рішенням.

