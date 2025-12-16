Образовательный омбудсмен Лещик предлагает повысить штрафы за буллинг до 10 тысяч гривен

По словам Лещик, нынешние 850 грн не сдерживают нарушителей.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик считает, что штрафы за буллинг в Украине слишком малы и должны быть повышены до примерно 10 тысяч гривен.

В интервью «Интерфакс-Украина» она пояснила: «Сегодняшний размер в 850 гривен для зарплаты родителей и учителя не критичен. Расскажу случай с буллингом: на заседание комиссии вызвали родителей детей, говорили с ними, и ученик-обидчик получил пачку денег и говорит: сколько тебе нужно заплатить для компенсации. Ну то есть даже ученики не считают эту сумму достаточной для реагирования. Моя позиция, что это должно быть ориентировочно 10 тыс. грн».

Омбудсмен подчеркнула, что штраф должен сочетаться с превентивными мерами — работой с семьями и школами. Насилие часто начинается дома, и ребенок переносит его в учебное заведение.

За 2024 год по 20% дел о буллинге истек трехмесячный срок рассмотрения, часть отклоняется из-за неправильного оформления документов. Во многих случаях решение суда — только предупреждение или извинение. Часто дела не доходят до суда: родители переводят ребенка в другую школу, а обидчики остаются безнаказанными. Иногда директора не сообщают полиции о фактах буллинга.

Инициатива омбудсмена предоставить Службе образовательного омбудсмена право внесудебного взыскания штрафов требует изменений в Кодекс об административных правонарушениях и пока продвигается сложно.

Лещик поддерживает зарегистрированный в Раде законопроект об увеличении срока рассмотрения дел о буллинге до года, но считает его лишь частичным решением.

