АМКУ вимагає від НКРЕКП уточнити правила поновлення договорів на ринку електроенергії

17:50, 16 грудня 2025
Комітет надав обов’язкові до розгляду рекомендації для забезпечення прозорості та конкурентності ринку.
Фото: Transparency International Ukraine
Антимонопольний комітет України встановив, що положення пункту 1.5.14 Правил ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, не відповідає законодавству про захист економічної конкуренції. Мова йде про право оператора системи передачі у ролі адміністратора розрахунків в односторонньому порядку поновлювати дію договорів про врегулювання небалансів для всіх учасників ринку, які входять до балансуючої групи сторони, відповідальної за баланс, що порушує правила ринку. Антимонопольний комітет України надав обов`язкові до розгляду рекомендації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

За даними АМКУ, ПрАТ НЕК «УКРЕНЕРГО», як єдиний оператор системи передачі та адміністратор розрахунків, може на власний розсуд визначати, чи поновлювати договори для окремих учасників ринку, через відсутність у Правилах чіткого переліку вимог.

«Наділення НКРЕКП оператора системи передачі у ролі адміністратора розрахунків правом в односторонньому порядку поновлювати дію договорів про врегулювання небалансів електричної енергії для всіх учасників ринку, які входять до складу балансуючої групи СВБ, що не виконує вимог Правил ринку, за відсутності чіткого і вичерпного переліку таких вимог також дає можливість на власний розсуд у непрозорий та дискримінаційний спосіб реалізувати таке право, а саме поновити дію договорів з учасниками ринку, які входять до складу однієї балансуючої групи, та не поновити дію договорів з учасниками ринку, які входять до складу іншої балансуючої групи за умови порушення СВБ одних і тих самих вимог Правил ринку», – зазначили в АМКУ.

З метою забезпечення прозорості та конкурентності ринку, АМКУ рекомендував НКРЕКП передбачити в Правилах ринку чіткий та вичерпний перелік випадків, коли оператор системи передачі у ролі адміністратора розрахунків зобов’язаний поновлювати дію договорів про врегулювання небалансів електроенергії для учасників балансуючих груп.

