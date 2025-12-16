АМКУ требует от НКРЭКУ уточнить правила продления договоров на рынке электроэнергии

Комитет предоставил обязательные к рассмотрению рекомендации для обеспечения прозрачности и конкурентности рынка.

Фото: Transparency International Ukraine

Антимонопольный комитет Украины установил, что положение пункта 1.5.14 Правил рынка электрической энергии, утвержденных постановлением НКРЭКУ от 14 марта 2018 года № 307, не соответствует законодательству о защите экономической конкуренции. Речь идет о праве оператора системы передачи в роли администратора расчетов в одностороннем порядке возобновлять действие договоров об урегулировании небалансов для всех участников рынка, входящих в балансирующую группу стороны, ответственной за баланс, что нарушает правила рынка. Антимонопольный комитет Украины предоставил обязательные к рассмотрению рекомендации Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

По данным АМКУ, ЧАО НЭК «УКРЭНЕРГО», как единственный оператор системы передачи и администратор расчетов, может по своему усмотрению определять, возобновлять ли договоры для отдельных участников рынка, из-за отсутствия в Правилах четкого перечня требований.

«Наделение НКРЭКУ оператора системы передачи в роли администратора расчетов правом в одностороннем порядке возобновлять действие договоров об урегулировании небалансов электрической энергии для всех участников рынка, входящих в состав балансирующей группы СВБ, не выполняющей требования Правил рынка, при отсутствии четкого и исчерпывающего перечня таких требований также дает возможность по собственному усмотрению непрозрачным и дискриминационным образом реализовать такое право, а именно возобновить действие договоров с участниками рынка, входящими в состав одной балансирующей группы, и не возобновлять действие договоров с участниками рынка, входящими в состав другой балансирующей группы при условии нарушения СВБ одних и тех же требований Правил рынка», – отметили в АМКУ.

С целью обеспечения прозрачности и конкурентности рынка, АМКУ рекомендовал НКРЭКУ предусмотреть в Правилах рынка четкий и исчерпывающий перечень случаев, когда оператор системы передачи в роли администратора расчетов обязан возобновлять действие договоров об урегулировании небалансов электроэнергии для участников балансирующих групп.

