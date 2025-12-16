АМКУ требует от НКРЭКУ уточнить правила продления договоров на рынке электроэнергии
Антимонопольный комитет Украины установил, что положение пункта 1.5.14 Правил рынка электрической энергии, утвержденных постановлением НКРЭКУ от 14 марта 2018 года № 307, не соответствует законодательству о защите экономической конкуренции. Речь идет о праве оператора системы передачи в роли администратора расчетов в одностороннем порядке возобновлять действие договоров об урегулировании небалансов для всех участников рынка, входящих в балансирующую группу стороны, ответственной за баланс, что нарушает правила рынка. Антимонопольный комитет Украины предоставил обязательные к рассмотрению рекомендации Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
По данным АМКУ, ЧАО НЭК «УКРЭНЕРГО», как единственный оператор системы передачи и администратор расчетов, может по своему усмотрению определять, возобновлять ли договоры для отдельных участников рынка, из-за отсутствия в Правилах четкого перечня требований.
«Наделение НКРЭКУ оператора системы передачи в роли администратора расчетов правом в одностороннем порядке возобновлять действие договоров об урегулировании небалансов электрической энергии для всех участников рынка, входящих в состав балансирующей группы СВБ, не выполняющей требования Правил рынка, при отсутствии четкого и исчерпывающего перечня таких требований также дает возможность по собственному усмотрению непрозрачным и дискриминационным образом реализовать такое право, а именно возобновить действие договоров с участниками рынка, входящими в состав одной балансирующей группы, и не возобновлять действие договоров с участниками рынка, входящими в состав другой балансирующей группы при условии нарушения СВБ одних и тех же требований Правил рынка», – отметили в АМКУ.
С целью обеспечения прозрачности и конкурентности рынка, АМКУ рекомендовал НКРЭКУ предусмотреть в Правилах рынка четкий и исчерпывающий перечень случаев, когда оператор системы передачи в роли администратора расчетов обязан возобновлять действие договоров об урегулировании небалансов электроэнергии для участников балансирующих групп.
