  1. В Украине

АМКУ требует от НКРЭКУ уточнить правила продления договоров на рынке электроэнергии

17:50, 16 декабря 2025
Комитет предоставил обязательные к рассмотрению рекомендации для обеспечения прозрачности и конкурентности рынка.
АМКУ требует от НКРЭКУ уточнить правила продления договоров на рынке электроэнергии
Фото: Transparency International Ukraine
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Антимонопольный комитет Украины установил, что положение пункта 1.5.14 Правил рынка электрической энергии, утвержденных постановлением НКРЭКУ от 14 марта 2018 года № 307, не соответствует законодательству о защите экономической конкуренции. Речь идет о праве оператора системы передачи в роли администратора расчетов в одностороннем порядке возобновлять действие договоров об урегулировании небалансов для всех участников рынка, входящих в балансирующую группу стороны, ответственной за баланс, что нарушает правила рынка. Антимонопольный комитет Украины предоставил обязательные к рассмотрению рекомендации Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

По данным АМКУ, ЧАО НЭК «УКРЭНЕРГО», как единственный оператор системы передачи и администратор расчетов, может по своему усмотрению определять, возобновлять ли договоры для отдельных участников рынка, из-за отсутствия в Правилах четкого перечня требований.

«Наделение НКРЭКУ оператора системы передачи в роли администратора расчетов правом в одностороннем порядке возобновлять действие договоров об урегулировании небалансов электрической энергии для всех участников рынка, входящих в состав балансирующей группы СВБ, не выполняющей требования Правил рынка, при отсутствии четкого и исчерпывающего перечня таких требований также дает возможность по собственному усмотрению непрозрачным и дискриминационным образом реализовать такое право, а именно возобновить действие договоров с участниками рынка, входящими в состав одной балансирующей группы, и не возобновлять действие договоров с участниками рынка, входящими в состав другой балансирующей группы при условии нарушения СВБ одних и тех же требований Правил рынка», – отметили в АМКУ.

С целью обеспечения прозрачности и конкурентности рынка, АМКУ рекомендовал НКРЭКУ предусмотреть в Правилах рынка четкий и исчерпывающий перечень случаев, когда оператор системы передачи в роли администратора расчетов обязан возобновлять действие договоров об урегулировании небалансов электроэнергии для участников балансирующих групп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

АМКУ энергетика НКРЕКП электроэнергия Укрэнерго

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Какие вероятные нарушения в деятельности ВККС и ВСП выявила Временная следственная комиссия Верховной Рады: обнародован проект отчёта

Комиссия Власенко — Бужанского зарегистрировала проект отчёта о своей деятельности, в котором описала недостатки работы ВККС и ВСП.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

Судебная волокита из-за «пропавших документов»: Верховный Суд поставил точку в разводе длиной в два года

Кассационная инстанция признала чрезмерный формализм препятствием для доступа к правосудию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]