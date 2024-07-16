Економічне бронювання вже існує – критерій іноземного фінансування застосовують для бронювання ГО, а критерій зарплати і сплати податків – до окремих підприємств

Бронювання громадських організацій за критерієм наявності іноземного фінансування порушує питання, чому деякі ГО виступають проти економічного бронювання.

У Верховній Раді на розгляді знаходиться кілька законопроектів для застосування так званого «економічного» бронювання – за рівнем «білої» зарплати і сплати податків.

Деякі громадські організації, виступаючи проти самої ідеї «економічного» бронювання, апелюють до того, що так можна забронювати «некритичні» підприємства.

Втім, наявність права на 100% бронювання від Кабміну для окремих громадських організацій і ТОВ, які фінансуються іноземними донорами, і займаються дослідженням громадської думки, виборами та іншими дотичними до політики проблемами, ставить питання стосовно «критичності» і до них. Раніше «Судово-юридична газета» публікувала перелік таких організацій.

Фактично наявність чи відсутність іноземного фінансування – це теж «економічний» критерій, який застосовується для бронювання працівників таких ГО і ТОВ.

Адже право на 100% бронювання вони отримують, незалежно від профілю їх діяльності. Тому постає питання, наскільки «критичними» для життєдіяльності населення та економіки є наразі проведення цими ГО чи ТОВ тренінгів, майстер-класів, коучінгу, опитувань тощо.

Нагадаємо, що в цьому переліку організацій, які мають право на повне бронювання, є ГО «Центр політичних студій та аналітики «Ейдос», ГО «Інтерньюз-Україна», ГО «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна», ГО «Українська академія лідерства», ГО «Український незалежний центр політичних досліджень», ГО «Центр політико-правових реформ», Громадська спілка «Фонд архітектури реформ в Україні», ГО «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» тощо.

Окрім бронювання громадських організацій – виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, слід підкреслити, що постанова Кабміну 76 (в редакції постанови від 5 червня 2024 р. №650) стосовно порядку бронювання вже встановила економічні критерії для бронювання певних підприємств.

Зокрема, це загальна сума сплачених податків та сума сплаченого ЄСВ більше 1,5 млн. євро, сума надходжень в іноземній валюті більше 32 млн. євро, відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ, розмір середньої заробітної плати за останній календарний квартал не менше розміру середньої зарплати у регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних Держстату), що підтверджується довідкою, резидентство Дія Сіті тощо.

Також критерієм є те, що «підприємство, установа, організація має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади». При цьому критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, установи, організації, які мають важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади, встановлюються органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, за сферою їх управління чи галуззю національної економіки або обласною, Київською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією) з урахуванням потреб територіальної громади і т. д.

Таким чином, якщо підприємство відповідає трьом критеріям, наприклад, за критеріями, встановленими КМДА, має важливе значення для забезпечення потреб територіальної громади, а також не має заборгованості по ЄСВ, а середня зарплата не менше розміру середньої зарплати у регіоні за IV квартал 2021 р., то воно вже може претендувати на бронювання.

Отже, «економічне» бронювання вже існує як для виконавців проектів, що фінансуються донорами, так і для окремих підприємств, які підпадають під три критерії, визначені постановою 76.

Окреме питання – чи варто Уряду опублікувати повний перелік таких підприємств і громадських організацій, які не пов’язані безпосередньо зі сферою оборони і національної безпеки, аби зняти дискусії у суспільстві, і щоб кожен міг самостійно оцінити рівень «критичності» такого бронювання.

Нижче наводимо перелік 133 представництв та організацій, які в зв’язку з отриманням іноземного фінансування, мають право на 100% бронювання.

Автор: Наталя Мамченко

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