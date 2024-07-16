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В Укренерго віддали команду на застосування аварійних відключень світла у 7 областях

12:04, 16 липня 2024
Наразі діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.
В Укренерго віддали команду на застосування аварійних відключень світла у 7 областях
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На одному з енергооб’єктів України вийшло з ладу обладнання. Про це повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго». Там зазначили, що дефіцит енергії в системі збільшився.

«Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.

«О 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях», - додали у пресслужбі та наголосили, що енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу.

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