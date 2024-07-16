Трагедія на Київщині: у ставку потонув 49-річний чоловік

Тіло 49-річного місцевого жителя дістали працівники ДСНС.

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У понеділок, 15 липня, у ставку в селі Борівка Бучанською району потонув чоловік. Тіло 49-річного місцевого жителя дістали працівники ДСНС, передає пресслужба поліції Київської області.

За результатами попереднього огляду, ознак насильницької смерті на тілі загиблого не було.

Поліцейські встановили, що востаннє односельці його бачили у стані сильного алкогольного спʼяніння 11 липня.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»).

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