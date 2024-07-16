Трагедия в Киевской области: в ставку утонул 49-летний мужчина

Тело 49-летнего местного жителя получили работники ГСЧС.

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В понедельник, 15 июля, в пруду в селе Боровка Бучанского района утонул мужчина. Тело 49-летнего местного жителя получили работники ГСЧС, передает пресс-служба полиции Киевской области.

По результатам предварительного осмотра признаков насильственной смерти на теле погибшего не было.

Полицейские установили, что последний раз односельчане его видели в состоянии сильного алкогольного опьянения 11 июля.

Следователи возбудили уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство с отметкой «несчастный случай»).

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