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В Украине создали первую национальную команду по быстрому реагированию и защите культуры

13:34, 16 июля 2024
За период с 24 февраля 2022 по 25 июня 2024 разрушено или повреждено 1085 памяток культурного наследия.
В Украине создали первую национальную команду по быстрому реагированию и защите культуры
Источник фото: mcip.gov.ua
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В Украине была создана первая национальная команда по быстрому реагированию и защите культуры. В рамках проекта «Повышение возможности планирования первой помощи и восстановления культурного наследия в Украине» обучение прошли 22 специалиста, которые войдут в команду.

Как сообщили в МКИП, за период с 24 февраля 2022 по 25 июня 2024 разрушено или повреждено 1085 памяток культурного наследия. Из них национального значения – 121, местного значения – 884 и только что обнаруженных – 80. Памятки культурного наследия повреждены или разрушены уже в 18 областях нашей страны. По состоянию на сегодняшний день на временно оккупированных территориях остается более 1 миллиона 700 тысяч музейных предметов. В настоящее время около полумиллиона музейных предметов, принадлежащих к государственной части музейного фонда, было эвакуировано.

Созданию национальной команды по быстрому реагированию и спасению культуры Украины предшествовало онлайн и офлайн обучение украинских музейщиков, охранников памяток, архитекторов, инженеров, юристов, реставраторов и управленцев. Группа посетила разрушенную в марте 2022 года церковь, где участники учились управлять рисками опасностей для культурного наследия, анализировать ситуацию в соответствии с международными стандартами, документировать повреждения, оценивать риски, осуществлять меры безопасности и стабилизации поврежденных или угрожающих видов и объектов культурного наследия.

Как поясняют в МКИП, Международный центр по исследованию, сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM) уже создал сеть из более чем 2000 экспертов-спасателей культурного наследия в более чем 120 странах мира.

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