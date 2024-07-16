Отрубили палец и пробили голову: в Кракове поляки жестоко избили 17-летнего украинца

На парня из Украины группа поляков напала с мачете.

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В польском городе Краков на местном водоеме группа поляков напала с мачете и слезоточивым газом на 17-летнего украинца и жестокого его избила, передает yavp.pl.

Как пишет издание, инцидент произошел вечером, 10 июля. 17-летний парень из Украины вместе с пятью знакомыми отдыхали у водоема. К ним подошли четверо молодых поляков, которые потребовали сигареты. Когда их не получили, начали вести себя агрессивно.

17-летний парень встал на защиту своих друзей, завязалась потасовка, во время которой нападавшие использовали слезоточивый газ и холодное оружие - мачете. Нападавшие отрезали им один из пальцев юноше из Украины и пробили голову.

В свою очередь издание tvn24 уточнило, что 15 июля полиция задержала троих подозреваемых. Это ребята 15, 16 и 17 лет. Младший из них был задержан на следующий день после инцидента. По данным полиции, парень находился в отпуске из учебного заведения и в прошлом совершал другие преступные действия. 16- и 17-летних парней задержала полиция в пятницу.

Всем троим предъявлены обвинения в причастности к нападению с применением опасного оружия.

«Злоумышленникам инкриминируют хулиганство, за что будет усилено наказание. Кроме того, самому старшему злоумышленнику инкриминируют нанесение телесных повреждений», - заявили в полиции.

Также добавили, что 17-летнего парня временно арестовали на три месяца. Кроме того, ответственность могут понести и другие лица.

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