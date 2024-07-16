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Відрубали палець і пробили голову: у Кракові поляки жорстоко побили 17-річного українця

11:46, 16 липня 2024
На хлопця з України група поляків напала з мачете.
Відрубали палець і пробили голову: у Кракові поляки жорстоко побили 17-річного українця
Фото: Adobe Stock
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У польському місті Краків на біля місцевої водойми група поляків напала із мачете та сльозогінним газом на 17-річного українця і жорстокого його побила, передає yavp.pl.

Як пише видання інцидент стався ввечері, 10 липня. 17-річний хлопець з України разом із п'ятьма знайомими відпочивали біля водойми. До них підійшли четверо молодих поляків, які почали вимагали цигарки. Коли їх не отримали, то почали вести себе агресивно.

17-річний хлопець став на захист своїх друзів, зав'язалася бійка, під час якої нападники використали сльозогінний газ та холодну зброю - мачете. Нападники відрізали ним один із пальців юнаку з України та пробили голову.

У свою чергу видання tvn24 уточнило, що 15 липня поліція затримала трьох підозрюваних. Це хлопці 15, 16 та 17 років. Наймолодшого з них затримали наступного дня після інциденту. За даними поліції, хлопець перебував у відпустці з навчального закладу та в минулому скоював інші злочинні дії. 16- та 17-річних хлопців затримала поліція в п'ятницю.

Усім трьом висунули звинувачення в причетності до нападу із застосуванням небезпечної зброї.

«Зловмисникам інкримінують хуліганство, за що буде посилено покарання. Крім того, найстаршому зловмиснику інкримінують нанесення тілесних ушкоджень», - заявили у поліції.

Також там додали, що 17-річного хлопця тимчасово заарештували на три місяці. Крім того, відповідальність можуть понести й інші особи.

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