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Як мінімізувати ризики перегріву тіла: поради медиків

23:30, 16 липня 2024
Українцям дали порадами, які допоможуть легше перенести високі температури та мінімізувати ризики перегріву тіла.
Як мінімізувати ризики перегріву тіла: поради медиків
Фото: focus.ua
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Національна служба здоров'я України дала громадянам кілька корисних порад, як мінімізувати ризики перегріву тіла.

Серед них:

Уникайте перебування під прямими сонячними променями.

Якщо можливо, не перебувайте на вулиці у розпал спеки. Фахівці пишуть, що це час з 10:00 до 16:00, але зважайте також на стовпчик термометру та активність сонця.

Одягайте речі з натуральних тканин. Бажано мати легкий одяг, який не обтягує.

Щоб захиститися від сонця, варто використовувати закритий одяг та сонцезахисні креми.

Захищайте голову капелюхами і парасольками.

Пийте багато води і не пийте алкоголь. Також бажано уникати солодких напоїв.

Якщо маєте хронічні захворювання, порадьтеся із вашим сімейним лікарем щодо кількості рідини, яку варто споживати протягом дня.

Зведіть до мінімуму використання декоративної косметики. Шкіра у спеку посилено дихає і потіє, тим самим знижуючи температуру тіла. Закупорка пір може призвести до перегрівання організму.

Не займайтеся активним спортом у спеку.

Приймайте прохолодний душ. Якщо є можливість, краще робити це кілька разів на день.

Якщо вирішуєте побути біля води, знайдіть місце в тіні та пам’ятайте про правила безпеки на воді.

У жодному разі не залишайте самих у машині дітей. Випадки дитячої смертності від теплового удару в авто, припаркованому на сонці, фіксуються щороку.

Тварин також не можна залишати в машині.

Дбайте не лише про себе, а й про своїх літніх батьків чи сусідів, вуличних тварин і птахів.

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