Как минимизировать риски перегрева тела: советы медиков

Украинцам дали советы, которые помогут легче перенести высокие температуры и минимизировать риски перегрева тела.

Фото: focus.ua

Национальная служба здоровья Украины дала гражданам несколько полезных советов, как минимизировать риски перегрева тела.

Среди них:

Избегайте нахождения под прямыми солнечными лучами.

Если возможно, не находитесь на улице в разгар жары. Специалисты пишут, что это время с 10:00 до 16:00, но учитывайте также столбик термометра и активность солнца.

Надевайте вещи из натуральных тканей. Желательно иметь легкую одежду, которая не обтягивает.

Чтобы защититься от солнца, следует использовать закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

Защищайте голову шляпами и зонтиками.

Пейте много воды и не пейте алкоголь. Также желательно избегать сладких напитков.

Если у вас хронические заболевания, посоветуйтесь с вашим семейным врачом о количестве жидкости, которую следует потреблять в течение дня.

Сведите к минимуму использование декоративной косметики. Кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру тела. Закупорка пор может привести к перегреву организма.

Не занимайтесь активным спортом в жару.

Принимайте прохладный душ. Если есть возможность лучше делать это несколько раз в день.

Если вы решаете побыть у воды, найдите место в тени и помните о правилах безопасности на воде.

В любом случае не оставляйте самих в машине детей. Случаи смертности детей от теплового удара в авто, припаркованном на солнце, фиксируются ежегодно.

Животных тоже нельзя оставлять в машине.

Заботьтесь не только о себе, но и о своих пожилых родителях или соседях, уличных животных и птицах.

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