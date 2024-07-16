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Уголовная ответственность за несанкционированный доступ к реестрам – нотариусы предостерегают от коллапса в сфере госрегистрации

12:58, 16 июля 2024
Нотариусы предостерегают от коллапса в сфере госрегистрации после принятия законопроекта о несанкционированном доступе к реестрам.
Уголовная ответственность за несанкционированный доступ к реестрам – нотариусы предостерегают от коллапса в сфере госрегистрации
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Как сообщат в Нотариальной палате Украины, на этой неделе на рассмотрение планируется законопроект №10242 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах и усиление уголовной ответственности во время военного действия военного положения за уголовные правонарушения в области использования информационно-коммуникационных систем».

Однак, у НПУ закликають не приймати законопроект № 10242 у запропонованій редакції, адже на думку фахівців, це призведе до колапсу у сфері державної реєстрації.

«Ключовим проблемним питанням є те, що Кримінальний кодекс України не розкриває змісту поняття «несанкціоновані дії чи втручання». Зокрема не розкрите поняття щодо «несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї» (ст. 362 КК).

Таким чином, можна констатувати, що як положеннями чинного ККУ, так і пропозиціями, закріпленими у законопроекті, який поширює дію відповідних норм ККУ на публічні реєстри, не розкритий зміст (склад) злочину. Оскільки не визначено поняття «несанкціонованої діяльності з реєстрами», це створює надзвичайно вагомі ризики різного трактування цього поняття та загрози отримання кримінального переслідування за правомірну професійну діяльність з реєстрами осіб, які мають до нього доступ, зокрема нотаріусів», - пояснюють там.

У НПУ зазначають, що підтримують необхідність законодавчого врегулювання кримінальної відповідальності за несанкціонований доступ до реєстрів, але вважаєють, що запропоновані законопроектом № 10242 зміни не відповідають критерію правової визначеності, який є засадничим для кримінального права.

«Крім того, необґрунтованим є встановлення як обтяжуючої обставини вчинення злочинних дій протягом воєнного стану, а також встановлення неадекватної кримінальної відповідальності за умови такої обтяжуючої обставини», - додають там.

У НПУ вважають, що реалізація законопроекту призведе до колапсу у сфері державної реєстрації, адже зумовлює надзвичайно великі ризики кваліфікації дій нотаріусів і державних реєстраторів як несанкціоновані, тобто такі, що є кримінальним злочином, навіть якщо вони правомірно вчинялись для виконання професійних обов’язків.

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